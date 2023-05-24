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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/yurt-disi-temsilciliklerde-oy-verme-islemleri-bugun-sona-eriyor-1071491588.html
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs 2023 Pazar yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 763... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
oy kullanma
yurt dışı
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başladı.YSK'nin takvimine göre bu yerlerdeki oy verme işlemleri bugün bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar bulundukları yerdeki yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.Ayrıca, YSK'den edinilen bilgiye göre, belirlenen temsilciliklerde ve gümrüklerde saat 10.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973 oldu.Yurt dışı oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecekYurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
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türkiye, oy kullanma, yurt dışı
türkiye, oy kullanma, yurt dışı

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor

11:13 24.05.2023
© AAYurt dışı temsilciliklerde oy verme
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs 2023 Pazar yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 763 bin 973'ü yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemleri bugün sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başladı.
YSK'nin takvimine göre bu yerlerdeki oy verme işlemleri bugün bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar bulundukları yerdeki yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.
Ayrıca, YSK'den edinilen bilgiye göre, belirlenen temsilciliklerde ve gümrüklerde saat 10.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973 oldu.

Yurt dışı oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.
Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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