https://sputniknews.com.tr/20230524/yan-bakma-yuzunden-kafa-attigi-adam-oldu-1071490491.html
'Yan bakma' yüzünden kafa attığı adam öldü
'Yan bakma' yüzünden kafa attığı adam öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı Erkin Karaaslan'a kafa atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Caner Zerayalp tutuklandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:03+0300
2023-05-24T11:03+0300
2023-05-24T11:03+0300
türkiye
kavga
ölü
adana
seyhan
kafa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071490598_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_9b9bab1bd91cd302e5b6856eb866c37b.jpg
Alınan ilgiye göre, Adana Seyhan'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta Erkin Karaaslan'ı sokakta hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Karaaslan tüm müdahalelere rağmen 22 Mayıs'ta hayatını kaybetti.Karaaslan'ın ölümünü şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmayla maktulün, komşusunun akrabası Caner Zerayalp ile sokakta kavga ettiğini tespit etti.Caner Zerayalp, ifadesinde, "Erkin bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü" dedi.Kavga sırasında Caner Z'nin kafa atarak Karaaslan'ı yaralayıp kaçtığını belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/kiralik-katiller-yanlis-kisiyi-vurdu-patronunun-koltuguna-oturan-is-yeri-calisani-olduruldu-1071489910.html
türkiye
adana
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071490598_0:0:2227:1671_1920x0_80_0_0_801d9155b296bcc7f9f699473bc6f71a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kavga, ölü, adana, seyhan, kafa
kavga, ölü, adana, seyhan, kafa
'Yan bakma' yüzünden kafa attığı adam öldü
Abone ol
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı Erkin Karaaslan'a kafa atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Caner Zerayalp tutuklandı.
Alınan ilgiye göre, Adana Seyhan'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta Erkin Karaaslan'ı sokakta hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Karaaslan tüm müdahalelere rağmen 22 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
Karaaslan'ın ölümünü şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla maktulün, komşusunun akrabası Caner Zerayalp ile sokakta kavga ettiğini tespit etti.
Caner Zerayalp, ifadesinde, "Erkin bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü" dedi.
Kavga sırasında Caner Z'nin kafa atarak Karaaslan'ı yaralayıp kaçtığını belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.