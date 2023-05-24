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'Kiralık katiller' yanlış kişiyi vurdu: Patronunun koltuğuna oturan iş yeri çalışanı öldürüldü
'Kiralık katiller' yanlış kişiyi vurdu: Patronunun koltuğuna oturan iş yeri çalışanı öldürüldü
İşyeri sahibi C.Y.’nin koltuğuna oturan çalışanı Hikmet Tamsan, patronunun alacaklılarının tuttuğu tetikçiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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bağcılar
cinayet
kiralık katil
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İstanbul Bağcılar’da İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde mutfak eşyası satan bir işyeri işleten C.Y., iddiaya göre, son günlerde ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Piyasaya 80 milyon TL civarında borçlanmıştı. Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre; alacaklıları tarafından tehditler alıyordu. 10 Mayıs günü, plakasız iki motosikletle başlarında kask olan 4 kişi geldi. İçlerinden biri içeri girdi. İçeri girmesiyle birlikte de silahıyla peş peşe ateş açtı. C.Y.’nin koltuğunda oturan işyeri çalışanı Hikmet Tamsan’a (53) 3 kurşun isabet etti. Saldırganlar kaçarken, Tamsam hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yapılan ihbar üzerine olay yerine gitti.Polisin yaptığı araştırmaya göre, alacaklıların tuttuğu tetikçiler işyerine giderek Silahlı Saldırı düzenlemişti. Patron koltuğunda oturan Tamsan’ı da patronu C.Y. zannederek kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Polis, saldırganların kimliğini deşifre etmek için bölgedeki kamera görüntülerini topladı. C.Y.’nin iş yaptığı ve husumetli olduğu kişiler de mercek altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/silivride-tarlaya-gomulu-uc-ceset-bulundu-sevgi-demirci-ve-iki-cocugu-olduruldu-mu-1071488705.html
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türkiye, bağcılar, cinayet, kiralık katil, katil
türkiye, bağcılar, cinayet, kiralık katil, katil

'Kiralık katiller' yanlış kişiyi vurdu: Patronunun koltuğuna oturan iş yeri çalışanı öldürüldü

10:42 24.05.2023
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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İşyeri sahibi C.Y.’nin koltuğuna oturan çalışanı Hikmet Tamsan, patronunun alacaklılarının tuttuğu tetikçiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.
İstanbul Bağcılar’da İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde mutfak eşyası satan bir işyeri işleten C.Y., iddiaya göre, son günlerde ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Piyasaya 80 milyon TL civarında borçlanmıştı.
Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre; alacaklıları tarafından tehditler alıyordu. 10 Mayıs günü, plakasız iki motosikletle başlarında kask olan 4 kişi geldi. İçlerinden biri içeri girdi. İçeri girmesiyle birlikte de silahıyla peş peşe ateş açtı. C.Y.’nin koltuğunda oturan işyeri çalışanı Hikmet Tamsan’a (53) 3 kurşun isabet etti. Saldırganlar kaçarken, Tamsam hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yapılan ihbar üzerine olay yerine gitti.
Polisin yaptığı araştırmaya göre, alacaklıların tuttuğu tetikçiler işyerine giderek Silahlı Saldırı düzenlemişti. Patron koltuğunda oturan Tamsan’ı da patronu C.Y. zannederek kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Polis, saldırganların kimliğini deşifre etmek için bölgedeki kamera görüntülerini topladı. C.Y.’nin iş yaptığı ve husumetli olduğu kişiler de mercek altına alındı.
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