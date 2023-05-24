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https://sputniknews.com.tr/20230524/silivride-tarlaya-gomulu-uc-ceset-bulundu-sevgi-demirci-ve-iki-cocugu-olduruldu-mu-1071488705.html
Silivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu: Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü?
Silivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu: Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü?
Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu. Cansız bedenlerin kayıp Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T10:03+0300
2023-05-24T10:04+0300
türkiye
türkiye
istanbul
silivri
ceset
müge anlı
cinayet
sevgi demirci
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Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Değirmenköy'deki bir tarlada ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler tarafından yapılan çalışmada, tarlada toprağa gömülü üç ceset bulundu.'Silivri'de kaybolan anne ve çocukları olabilir'Cesetlerin, bir televizyon programına katılan yakınlarının, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan bir anne ve iki çocuğuyla ilgili ihbarları üzerine yapılan araştırma sonucu bulunduğu öğrenildi.Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programına katılan aile yakınlarının, kayıp Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın (13) son olarak, cesetlerin bulunduğu adres yakınında bir evde görüldüklerini söyledikleri, cesetlerin, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Kaybolmadan önce Ankara'da yaşayan Sevgi Demirci'nin eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiği ve eski eşinin yeğeni Ünal Y. ile görüştüğü iddia edildi. Bu iddialar üzerine çalışmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ünal Y. ve akrabası Ömer Y'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve cesetlerin teşhisine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm’ dedi'Müge Anlı, cenazeye ulaşıldığı bilgisini paylaşırken itirafçı kuzen Ö.Y. de iddialarda bulundu. Ö.Y., “Hafta sonunu, kuzenim Ü.Y.’nin Silivri’deki evinde, Ü.Y., ben, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla birlikte geçirdik. Oradan birlikte döndük. Geride arabaya sığmadığımız için sadece E. kalmıştı. Onu da Ü.Y. alıp getirecekti. Ancak o günden sonra hiçbirinden haber alamadım. Onlar kaybolduktan bir süre sonra kuzenim Ü.Y. ile aramızda para yüzünden bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni de onlar gibi gömerim’ dedi. Ertesi sabah kalktığımızda ise bana, ‘Gece sana ne anlattım?’ diye sordu. Ben de hiçbir şey anlatmadığını söyledim. Bana ‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm’ dedi. Korktum kaçtım. Şu an kazı yapılan, cenaze çıkarılan yeri kayıp E., yasaklı madde ekmek için kazmıştı” diye konuştu.Öte yandan kayıp Sevgi Demirci’nin kızı Zeynep Polat ise canlı yayında, Ü.Y.’nin 2018 yılında kaybolan E.P.’nin kaybından da sorumlu olduğunu hatta aile içinde, “E.P.’yi öldürdüm. Silivri’ye gömdüm. Arada bir suluyorum” dediğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avcilarda-site-parmakliklarina-asili-ceset-bulundu-1068212506.html
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silivri ceset,silivri cesetler kimin,sevgi demirci kimdir,sevgi demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü,toprağa gömülmüş 3 ceset
silivri ceset,silivri cesetler kimin,sevgi demirci kimdir,sevgi demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü,toprağa gömülmüş 3 ceset

Silivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu: Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü?

10:03 24.05.2023 (güncellendi: 10:04 24.05.2023)
© İHASilivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu: Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü?
Silivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu: Sevgi Demirci ve iki çocuğu öldürüldü mü? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu. Cansız bedenlerin kayıp Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın olabileceği üzerinde duruluyor.
Silivri'de biri kadın üç kişinin cesetleri tarlaya gömülü halde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Değirmenköy'deki bir tarlada ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmada, tarlada toprağa gömülü üç ceset bulundu.

'Silivri'de kaybolan anne ve çocukları olabilir'

Cesetlerin, bir televizyon programına katılan yakınlarının, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan bir anne ve iki çocuğuyla ilgili ihbarları üzerine yapılan araştırma sonucu bulunduğu öğrenildi.
Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programına katılan aile yakınlarının, kayıp Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın (13) son olarak, cesetlerin bulunduğu adres yakınında bir evde görüldüklerini söyledikleri, cesetlerin, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Kaybolmadan önce Ankara'da yaşayan Sevgi Demirci'nin eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiği ve eski eşinin yeğeni Ünal Y. ile görüştüğü iddia edildi. Bu iddialar üzerine çalışmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ünal Y. ve akrabası Ömer Y'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve cesetlerin teşhisine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm’ dedi'

Müge Anlı, cenazeye ulaşıldığı bilgisini paylaşırken itirafçı kuzen Ö.Y. de iddialarda bulundu. Ö.Y., “Hafta sonunu, kuzenim Ü.Y.’nin Silivri’deki evinde, Ü.Y., ben, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla birlikte geçirdik. Oradan birlikte döndük. Geride arabaya sığmadığımız için sadece E. kalmıştı. Onu da Ü.Y. alıp getirecekti. Ancak o günden sonra hiçbirinden haber alamadım. Onlar kaybolduktan bir süre sonra kuzenim Ü.Y. ile aramızda para yüzünden bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni de onlar gibi gömerim’ dedi. Ertesi sabah kalktığımızda ise bana, ‘Gece sana ne anlattım?’ diye sordu. Ben de hiçbir şey anlatmadığını söyledim. Bana ‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm’ dedi. Korktum kaçtım. Şu an kazı yapılan, cenaze çıkarılan yeri kayıp E., yasaklı madde ekmek için kazmıştı” diye konuştu.
Öte yandan kayıp Sevgi Demirci’nin kızı Zeynep Polat ise canlı yayında, Ü.Y.’nin 2018 yılında kaybolan E.P.’nin kaybından da sorumlu olduğunu hatta aile içinde, “E.P.’yi öldürdüm. Silivri’ye gömdüm. Arada bir suluyorum” dediğini anlattı.
Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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