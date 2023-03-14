https://sputniknews.com.tr/20230314/avcilarda-site-parmakliklarina-asili-ceset-bulundu-1068212506.html
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T03:15+0300
2023-03-14T03:15+0300
2023-03-14T03:15+0300
türkiye
istanbul
avcılar
türkmenistan
erkek
ceset
site
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Edinilen bilgilere göre, olay İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 38 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e ait olduğu belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/iki-arkadasini-oldurdu-bagajinda-cesetle-yakalandi--1067630947.html
türkiye
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istanbul, avcılar, türkmenistan, erkek, ceset, site
istanbul, avcılar, türkmenistan, erkek, ceset, site
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
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Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, olay İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı.
Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 38 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e ait olduğu belirlendi.
Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.