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Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T03:15+0300
2023-03-14T03:15+0300
türkiye
istanbul
avcılar
türkmenistan
erkek
ceset
site
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Edinilen bilgilere göre, olay İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 38 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e ait olduğu belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/iki-arkadasini-oldurdu-bagajinda-cesetle-yakalandi--1067630947.html
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avcılar
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istanbul, avcılar, türkmenistan, erkek, ceset, site
istanbul, avcılar, türkmenistan, erkek, ceset, site

Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

03:15 14.03.2023
© İHAAvcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.
Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, olay İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı.
Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 38 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e ait olduğu belirlendi.
Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobili ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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