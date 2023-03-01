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İki arkadaşını öldürdü, bagajında cesetle yakalandı
İki arkadaşını öldürdü, bagajında cesetle yakalandı
Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T04:24+0300
2023-03-01T04:24+0300
bursa
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ceset
cinayet
polis
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan 47 yaşındaki Serdar E’nin yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.Durdurulan otomobili kullanan 41 yaşındaki şüpheli Ahmet Burak D. ekiplerce gözaltına alındı.Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde 39 yaşındaki ev arkadaşı Murat Kutlu’yu ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230301/29-yasindaki-kadini-iskenceyle-olduren-erkege-agirlastirilmis-muebbet-1067630763.html
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bursa, araba, ceset, cinayet, polis
bursa, araba, ceset, cinayet, polis

İki arkadaşını öldürdü, bagajında cesetle yakalandı

04:24 01.03.2023
© İHABursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobili ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı.
Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobili ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA
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Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobili ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan 47 yaşındaki Serdar E’nin yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.
Durdurulan otomobili kullanan 41 yaşındaki şüpheli Ahmet Burak D. ekiplerce gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde 39 yaşındaki ev arkadaşı Murat Kutlu’yu ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.
Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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