https://sputniknews.com.tr/20230301/iki-arkadasini-oldurdu-bagajinda-cesetle-yakalandi--1067630947.html

İki arkadaşını öldürdü, bagajında cesetle yakalandı

İki arkadaşını öldürdü, bagajında cesetle yakalandı

Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada aynı mahalledeki eczanenin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T04:24+0300

2023-03-01T04:24+0300

2023-03-01T04:24+0300

bursa

araba

ceset

cinayet

polis

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067631298_0:2:1463:825_1920x0_80_0_0_98f63d887f45e8164e53b9046dbb4ec5.jpg

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan 47 yaşındaki Serdar E’nin yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.Durdurulan otomobili kullanan 41 yaşındaki şüpheli Ahmet Burak D. ekiplerce gözaltına alındı.Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde 39 yaşındaki ev arkadaşı Murat Kutlu’yu ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230301/29-yasindaki-kadini-iskenceyle-olduren-erkege-agirlastirilmis-muebbet-1067630763.html

bursa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, araba, ceset, cinayet, polis