https://sputniknews.com.tr/20230301/29-yasindaki-kadini-iskenceyle-olduren-erkege-agirlastirilmis-muebbet-1067630763.html
29 yaşındaki kadını işkenceyle öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet
29 yaşındaki kadını işkenceyle öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet
Elazığ’da işkence ederek öldürdüğü kadının cesedini çöp toplama merkezinin yakınına atan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T03:47+0300
2023-03-01T03:47+0300
2023-03-01T03:48+0300
türkiye
elazığ
kadın cinayeti
ölüm
şiddet
kadına şiddet
erkek
işkence
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15 Ekim 2020 tarihinde Sarıçubuk köyünde gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahındaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Ö.D. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Elazığ Adliyesi’nde görülen karar duruşmasında N.Ü.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/somada-kadin-cinayeti-bosandigi-erkek-tarafindan-kalbinden-bicaklandi-1066546181.html
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elazığ, kadın cinayeti, ölüm, şiddet, kadına şiddet, erkek, işkence
elazığ, kadın cinayeti, ölüm, şiddet, kadına şiddet, erkek, işkence
29 yaşındaki kadını işkenceyle öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet
03:47 01.03.2023 (güncellendi: 03:48 01.03.2023) Abone ol
Elazığ’da işkence ederek öldürdüğü kadının cesedini çöp toplama merkezinin yakınına atan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
15 Ekim 2020 tarihinde Sarıçubuk köyünde gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahındaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti.
Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Ö.D. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ Adliyesi’nde görülen karar duruşmasında N.Ü.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.