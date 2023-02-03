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Soma'da kadın cinayeti: Boşandığı erkek tarafından kalbinden bıçaklandı
Soma'da kadın cinayeti: Boşandığı erkek tarafından kalbinden bıçaklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde 25 yaşındaki Emre Sürün, boşandığı bir çocuk annesi 25 yaşındaki Bahar Kırbaş'ı kalbinden bıçaklayarak katletti. Polis tarafından... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T20:28+0300
2023-02-03T20:28+0300
yaşam
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Emre Sürün, üç ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ın evine gitti. İddiaya göre 'tekrar barışma teklifini kabul etmeyen' Kırbaş, Sürün tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Bahar Kırbaş'a ait evden gürültüler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Bahar Kırbaş'ı yaralı halde buldu. Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Sürün, ifadesinde boşandığı kadının 'barışma teklifini geri çevirmesi üzerine' çıkan tartışmada öldürdüğünü iddia etti. Boşanmalarının ardından Akhisar'da yaşadığı öğrenilen Sürün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için bugün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet
kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına şiddet

Soma'da kadın cinayeti: Boşandığı erkek tarafından kalbinden bıçaklandı

20:28 03.02.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Manisa'nın Soma ilçesinde 25 yaşındaki Emre Sürün, boşandığı bir çocuk annesi 25 yaşındaki Bahar Kırbaş'ı kalbinden bıçaklayarak katletti. Polis tarafından yakalan Sürün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kırbaş'ın cenazesi memleketi Kırkağaç ilçesinde toprağa verildi.
Emre Sürün, üç ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ın evine gitti. İddiaya göre 'tekrar barışma teklifini kabul etmeyen' Kırbaş, Sürün tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Bahar Kırbaş'a ait evden gürültüler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Bahar Kırbaş'ı yaralı halde buldu. Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Sürün, ifadesinde boşandığı kadının 'barışma teklifini geri çevirmesi üzerine' çıkan tartışmada öldürdüğünü iddia etti. Boşanmalarının ardından Akhisar'da yaşadığı öğrenilen Sürün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için bugün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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