https://sputniknews.com.tr/20230524/umit-ozdag-suriyelileri-icisleri-bakani-olarak-yollayacagim-1071489041.html
Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Ümit Özdağ, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T10:15+0300
2023-05-24T10:15+0300
2023-05-24T10:15+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
cumhurbaşkanı
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
kemal kılıçdaroğlu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün saat 11.00'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın açıklaması düzenleyecek. Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceğini açıklaması beklenirken Twitter'dan yaptığı paylaşım gündem oldu.CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.Saat 11.00'e dikkat çeken Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230523/umit-ozdag-ile-kemal-kilicdaroglu-gorustu--mutabakat-metni-uzerinde-calistik-1071471920.html
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ümit özdağ, zafer partisi, cumhurbaşkanı, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ, zafer partisi, cumhurbaşkanı, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, kemal kılıçdaroğlu
Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
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CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Ümit Özdağ, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün saat 11.00'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın açıklaması düzenleyecek. Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceğini açıklaması beklenirken Twitter'dan yaptığı paylaşım gündem oldu.
CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.
Saat 11.00'e dikkat çeken Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:
"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."