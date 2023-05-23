https://sputniknews.com.tr/20230523/umit-ozdag-ile-kemal-kilicdaroglu-gorustu--mutabakat-metni-uzerinde-calistik-1071471920.html

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü: 'Mutabakat metni üzerinde çalıştık'

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü: 'Mutabakat metni üzerinde çalıştık'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bu akşam Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, "mutabakat metni üzerinde... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T20:31+0300

2023-05-23T20:31+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

zafer partisi

kemal kılıçdaroğlu

ümit özdağ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turuna ilişkin kararlarını yarın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 11.00'de partisinin genel merkezinde açıklayacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya gelen Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Zafer Partisi hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), zafer partisi, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ