https://sputniknews.com.tr/20230524/ukraynada-sovyet-askerlerine-ait-bes-anit-sokuldu-1071532476.html

Ukrayna'da Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü

Ukrayna'da Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü

Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde bir günde Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T21:57+0300

2023-05-24T21:57+0300

2023-05-24T21:57+0300

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‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ Telegram kanalından yapılan paylaşımda, önceki gün Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde Sovyet askerlerine ait beş anıtın söküldüğü belirtildi.Lviv yakınlarındaki Verhnyaya Belka ve Podbereztsiy yerleşimlerindeki Kızıl Ordu askerlerinin anıtı kaldırıldı. Zakarpatya’da ise iki anıttan askerlerin tasviri silinirken biri tamamen söküldü.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.

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