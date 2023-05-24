https://sputniknews.com.tr/20230524/ukraynada-sovyet-askerlerine-ait-bes-anit-sokuldu-1071532476.html
Ukrayna'da Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü
Ukrayna'da Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü
Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde bir günde Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:57+0300
2023-05-24T21:57+0300
2023-05-24T21:57+0300
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‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ Telegram kanalından yapılan paylaşımda, önceki gün Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde Sovyet askerlerine ait beş anıtın söküldüğü belirtildi.Lviv yakınlarındaki Verhnyaya Belka ve Podbereztsiy yerleşimlerindeki Kızıl Ordu askerlerinin anıtı kaldırıldı. Zakarpatya’da ise iki anıttan askerlerin tasviri silinirken biri tamamen söküldü.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/letonyada-6-kisi-9-mayis-dolayisiyla-cicek-birakmalari-gerekcesiyle-gozaltina-alindi-1070855692.html
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rusya, ukrayna, sovyetler birliği, anıt
rusya, ukrayna, sovyetler birliği, anıt
Ukrayna'da Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü
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Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde bir günde Sovyet askerlerine ait beş anıt söküldü.
‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ Telegram kanalından yapılan paylaşımda, önceki gün Ukrayna'nın Zakarpatya ve Lviv bölgelerinde Sovyet askerlerine ait beş anıtın söküldüğü belirtildi.
Lviv yakınlarındaki Verhnyaya Belka ve Podbereztsiy yerleşimlerindeki Kızıl Ordu askerlerinin anıtı kaldırıldı. Zakarpatya’da ise iki anıttan askerlerin tasviri silinirken biri tamamen söküldü.
Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.