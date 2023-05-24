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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-ortodoks-kilisesi-farkli-bir-dini-takvime-gececek-1071534354.html
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü kabul edilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:34+0300
2023-05-24T22:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna ortodoks kilisesi
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ukrayna
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Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı UNIAN’ın aktardığı üzere Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldı.Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve cemaati, Noel'i eskisi gibi 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutluyor olacak.Yeni takvime göre ayrıca diğer dini bayramların tarihleri de kaydırılacak.Örneğin ‘En Kutsal Theotokos'un Şefaati’ daha önce 14 Ekim’de kutlanırken bundan böyle 1 Ekim’de kutlanacak.Daha önce 19 Ocak’ta kutlanan Vaftiz Bayramı, 6 Ocak’ta kutlanacak.Aziz Nikolaos Günü bundan böyle 6 Aralık’ta kutlanacak (önce 19 Aralık).Yeni takvim, Paskalya ve Teslis kutlamalarının zamanlamasını ise etkilemeyecek.Yeni takvime nihai geçişle ilgili resmi karar ise 27 Temmuz'da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Genel Konsey toplantısında verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230326/bm-ukrayna-ortodoks-kilisesine-yonelik-ayrimcilik-hakkinda-rapor-yayinladi-1068778160.html
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ukrayna ortodoks kilisesi, rusya, ukrayna
ukrayna ortodoks kilisesi, rusya, ukrayna

Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek

22:34 24.05.2023
© AAİtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı
İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü kabul edilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldığı açıklandı.
Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı UNIAN’ın aktardığı üzere Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldı.
Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve cemaati, Noel'i eskisi gibi 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutluyor olacak.
Yeni takvime göre ayrıca diğer dini bayramların tarihleri de kaydırılacak.
Örneğin ‘En Kutsal Theotokos'un Şefaati’ daha önce 14 Ekim’de kutlanırken bundan böyle 1 Ekim’de kutlanacak.
Daha önce 19 Ocak’ta kutlanan Vaftiz Bayramı, 6 Ocak’ta kutlanacak.
Aziz Nikolaos Günü bundan böyle 6 Aralık’ta kutlanacak (önce 19 Aralık).
Yeni takvim, Paskalya ve Teslis kutlamalarının zamanlamasını ise etkilemeyecek.
Yeni takvime nihai geçişle ilgili resmi karar ise 27 Temmuz'da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Genel Konsey toplantısında verilecek.
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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26 Mart, 20:43
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