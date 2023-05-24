https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-ortodoks-kilisesi-farkli-bir-dini-takvime-gececek-1071534354.html

Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek

Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek

Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü kabul edilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:34+0300

2023-05-24T22:34+0300

2023-05-24T22:34+0300

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Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı UNIAN’ın aktardığı üzere Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldı.Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve cemaati, Noel'i eskisi gibi 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutluyor olacak.Yeni takvime göre ayrıca diğer dini bayramların tarihleri de kaydırılacak.Örneğin ‘En Kutsal Theotokos'un Şefaati’ daha önce 14 Ekim’de kutlanırken bundan böyle 1 Ekim’de kutlanacak.Daha önce 19 Ocak’ta kutlanan Vaftiz Bayramı, 6 Ocak’ta kutlanacak.Aziz Nikolaos Günü bundan böyle 6 Aralık’ta kutlanacak (önce 19 Aralık).Yeni takvim, Paskalya ve Teslis kutlamalarının zamanlamasını ise etkilemeyecek.Yeni takvime nihai geçişle ilgili resmi karar ise 27 Temmuz'da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Genel Konsey toplantısında verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230326/bm-ukrayna-ortodoks-kilisesine-yonelik-ayrimcilik-hakkinda-rapor-yayinladi-1068778160.html

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