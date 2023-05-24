https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-ortodoks-kilisesi-farkli-bir-dini-takvime-gececek-1071534354.html
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü kabul edilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:34+0300
2023-05-24T22:34+0300
2023-05-24T22:34+0300
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Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı UNIAN’ın aktardığı üzere Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldı.Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve cemaati, Noel'i eskisi gibi 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutluyor olacak.Yeni takvime göre ayrıca diğer dini bayramların tarihleri de kaydırılacak.Örneğin ‘En Kutsal Theotokos'un Şefaati’ daha önce 14 Ekim’de kutlanırken bundan böyle 1 Ekim’de kutlanacak.Daha önce 19 Ocak’ta kutlanan Vaftiz Bayramı, 6 Ocak’ta kutlanacak.Aziz Nikolaos Günü bundan böyle 6 Aralık’ta kutlanacak (önce 19 Aralık).Yeni takvim, Paskalya ve Teslis kutlamalarının zamanlamasını ise etkilemeyecek.Yeni takvime nihai geçişle ilgili resmi karar ise 27 Temmuz'da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Genel Konsey toplantısında verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230326/bm-ukrayna-ortodoks-kilisesine-yonelik-ayrimcilik-hakkinda-rapor-yayinladi-1068778160.html
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ukrayna ortodoks kilisesi, rusya, ukrayna
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
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Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü kabul edilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldığı açıklandı.
Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı UNIAN’ın aktardığı üzere Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Piskoposlar Konseyi'nde 1 Eylül’den itibaren yeni dini takvime geçme kararı aldı.
Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve cemaati, Noel'i eskisi gibi 7 Ocak'ta değil, 25 Aralık'ta kutluyor olacak.
Yeni takvime göre ayrıca diğer dini bayramların tarihleri de kaydırılacak.
Örneğin ‘En Kutsal Theotokos'un Şefaati’ daha önce 14 Ekim’de kutlanırken bundan böyle 1 Ekim’de kutlanacak.
Daha önce 19 Ocak’ta kutlanan Vaftiz Bayramı, 6 Ocak’ta kutlanacak.
Aziz Nikolaos Günü bundan böyle 6 Aralık’ta kutlanacak (önce 19 Aralık).
Yeni takvim, Paskalya ve Teslis kutlamalarının zamanlamasını ise etkilemeyecek.
Yeni takvime nihai geçişle ilgili resmi karar ise 27 Temmuz'da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Genel Konsey toplantısında verilecek.