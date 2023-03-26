https://sputniknews.com.tr/20230326/bm-ukrayna-ortodoks-kilisesine-yonelik-ayrimcilik-hakkinda-rapor-yayinladi-1068778160.html
BM, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik ayrımcılık hakkında rapor yayınladı
BM, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik ayrımcılık hakkında rapor yayınladı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcılık hakkında bir rapor yayınladığı, belgede Ukrayna... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T20:43+0300
2023-03-26T20:43+0300
2023-03-26T20:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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moskova patrikhanesi
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Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcılığa dikkat çekilen bir rapor yayınladı.Patrikhanenin Dış Kilise İlişkileri Dairesi’nin sitesinde yayınlanan belgede, “Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcı önlemler söz konusu olup, ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik sözde ‘güvenlik önlemleri’ uygulamasına ilişkin endişelerimizi dile getiriyoruz. Örneğin SBU, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Kiev, Rovno, Jitomir, İvano-Frankovsk, Çernovtsi, Dnepropetrovsk, Hmelnitski, Çerkassi, Volinya, Herson, Ternopol, Poltava ve Zakarpatya bölgelerindeki bazı manastır, ofis, eğitim kurumları ve diğer mülklerinde aramalar yaptı (bazılarını ‘güvenlik önlemleri’ olarak adlandırdı)” ifadelerine yer verildi.Bazı durumlarda SBU mensuplarının din adamlarını poligraf (yalan makinesi) kullanarak sorguya çektiklerine dikkat çekilen açıklamada, “SBU, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin din adamlarına ırk, milliyet, din, engellilik veya diğer gerekçelerle vatandaşların eşitliğini ihlal etmekten en az üç iddianame hazırlandığını, ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına saldırı dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar ile ilgili iddianame hazırlandığını doğruladı. İki şüpheli 24 saat ev hapsinde tutuluyor” denildi.BM, suçlamalarla karşı karşıya kalan herkesin adil yargılanma hakkının tam olarak garanti altına alınması gerektiğini hatırlattı.
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ukrayna krizi, ukrayna, bm, moskova patrikhanesi
ukrayna krizi, ukrayna, bm, moskova patrikhanesi
BM, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik ayrımcılık hakkında rapor yayınladı
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcılık hakkında bir rapor yayınladığı, belgede Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcılığa vurgu yapıldığı bildirildi.
Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcılığa dikkat çekilen bir rapor yayınladı.
Patrikhanenin Dış Kilise İlişkileri Dairesi’nin sitesinde yayınlanan belgede, “Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ayrımcı önlemler söz konusu olup, ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik sözde ‘güvenlik önlemleri’ uygulamasına ilişkin endişelerimizi dile getiriyoruz. Örneğin SBU, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Kiev, Rovno, Jitomir, İvano-Frankovsk, Çernovtsi, Dnepropetrovsk, Hmelnitski, Çerkassi, Volinya, Herson, Ternopol, Poltava ve Zakarpatya bölgelerindeki bazı manastır, ofis, eğitim kurumları ve diğer mülklerinde aramalar yaptı (bazılarını ‘güvenlik önlemleri’ olarak adlandırdı)” ifadelerine yer verildi.
Bazı durumlarda SBU mensuplarının din adamlarını poligraf (yalan makinesi) kullanarak sorguya çektiklerine dikkat çekilen açıklamada, “SBU, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin din adamlarına ırk, milliyet, din, engellilik veya diğer gerekçelerle vatandaşların eşitliğini ihlal etmekten en az üç iddianame hazırlandığını, ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına saldırı dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar ile ilgili iddianame hazırlandığını doğruladı. İki şüpheli 24 saat ev hapsinde tutuluyor” denildi.
BM, suçlamalarla karşı karşıya kalan herkesin adil yargılanma hakkının tam olarak garanti altına alınması gerektiğini hatırlattı.