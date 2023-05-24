https://sputniknews.com.tr/20230524/turkevi-saldirisini-gerceklestiren-zanlinin-kimligi-belirlendi-1071512986.html

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T15:44+0300

2023-05-24T15:44+0300

2023-05-24T15:44+0300

dünya

yeni türkevi binası

saldırı

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New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı aranıyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletti. New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlı burada bulunamadı. Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-cavusoglundan-turkevi-saldirisina-iliskin-aciklama-1071409548.html

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yeni türkevi binası, saldırı