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https://sputniknews.com.tr/20230524/turkevi-saldirisini-gerceklestiren-zanlinin-kimligi-belirlendi-1071512986.html
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi
Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T15:44+0300
2023-05-24T15:44+0300
dünya
yeni türkevi binası
saldırı
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New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı aranıyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletti. New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlı burada bulunamadı. Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-cavusoglundan-turkevi-saldirisina-iliskin-aciklama-1071409548.html
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yeni türkevi binası, saldırı
yeni türkevi binası, saldırı

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi

15:44 24.05.2023
© AA Recep Akbıyık
 Recep Akbıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı aranıyor.
Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.
Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletti.
New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlı burada bulunamadı.
Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi saldırısına ilişkin açıklama
22 Mayıs, 18:49
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