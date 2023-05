https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-cavusoglundan-turkevi-saldirisina-iliskin-aciklama-1071409548.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da içerisinde bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu saldırıyı kınadı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "New York’taki Türkevi’mizin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı meydana gelmiştir. ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

