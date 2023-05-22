https://sputniknews.com.tr/20230522/new-yorkta-turkevine-saldiri-1071400340.html
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:03+0300
2023-05-22T16:03+0300
2023-05-22T16:07+0300
dünya
abd
new york
yeni türkevi binası
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Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.New York Polisi'yle temasa geçildi.Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, new york, yeni türkevi binası
abd, new york, yeni türkevi binası
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
16:03 22.05.2023 (güncellendi: 16:07 22.05.2023) Abone ol
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.
New York Polisi'yle temasa geçildi.
Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.