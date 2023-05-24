Selim Temurci'den Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı olacağım' ifadesine yanıt: 'Günün şakası sanırım'
Selim Temurci
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın " Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadesine ilişkin paylaşımda bulundu. Temurci yanıtında, "Günün şakasını yapmış sanırım" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı öncesinde yaptığı paylaşıma, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den yanıt geldi.
'Günün şakasını yapmış sanırım'
Temurci, Özdağ'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi.
Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım!— Dr. Selim Temurci (@SelimTemurci) May 24, 2023
Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir.
Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.
Kazanmak için her yol mübah değildir. https://t.co/up9WsPrr6Q
'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım'
Özdağ ise mesajında, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadelerine yer vermişti.
Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023