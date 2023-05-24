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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/selim-temurciden-ozdagin-icisleri-bakani-olacagim-ifadesine-yanit-gunun-sakasi-sanirim-1071498476.html
Selim Temurci'den Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı olacağım' ifadesine yanıt: 'Günün şakası sanırım'
Selim Temurci'den Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı olacağım' ifadesine yanıt: 'Günün şakası sanırım'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın " Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadesine ilişkin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:43+0300
2023-05-24T12:43+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
selim temurci
bakanlık
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı öncesinde yaptığı paylaşıma, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den yanıt geldi. 'Günün şakasını yapmış sanırım'Temurci, Özdağ'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi. 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım'Özdağ ise mesajında, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadelerine yer vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html
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ümit özdağ, selim temurci, bakanlık
ümit özdağ, selim temurci, bakanlık

Selim Temurci'den Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı olacağım' ifadesine yanıt: 'Günün şakası sanırım'

12:43 24.05.2023
Selim Temurci
Selim Temurci - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın " Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadesine ilişkin paylaşımda bulundu. Temurci yanıtında, "Günün şakasını yapmış sanırım" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı öncesinde yaptığı paylaşıma, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den yanıt geldi.

'Günün şakasını yapmış sanırım'

Temurci, Özdağ'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi.

'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım'

Özdağ ise mesajında, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadelerine yer vermişti.
Kılıçdaroğlu ve Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
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