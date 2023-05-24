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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:48+0300
2023-05-24T11:48+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
bakanlık
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Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli olduğunu iddia etti.Öztürk "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, bakanlık
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, bakanlık

Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu

11:48 24.05.2023
© Sputnik / Osman Nuri CeritKılıçdaroğlu ve Özdağ
Kılıçdaroğlu ve Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu.
Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli olduğunu iddia etti.
Öztürk "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Özdağ: Seçimin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
11:26
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