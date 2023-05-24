https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html

Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu

Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T11:48+0300

2023-05-24T11:48+0300

2023-05-24T11:48+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ümit özdağ

bakanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071494410_278:0:1915:921_1920x0_80_0_0_42dd4dcd907a66d630d3c8eca1530c58.jpg

Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli olduğunu iddia etti.Öztürk "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, bakanlık