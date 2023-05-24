https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:48+0300
2023-05-24T11:48+0300
2023-05-24T11:48+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
bakanlık
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Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli olduğunu iddia etti.Öztürk "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/kilicdaroglu-ve-ozdag-aciklama-yapiyor-1071490456.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, bakanlık
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, bakanlık
Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu
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Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu.
Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında
Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli olduğunu iddia etti.
Öztürk "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" ifadelerini kullandı.