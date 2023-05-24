https://sputniknews.com.tr/20230524/platform-baskani-aybas-acikladi-sigaraya-zam-gelebilir-1071490998.html

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş açıkladı: Sigaraya zam gelebilir

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş açıkladı: Sigaraya zam gelebilir

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 3 lira ile 5 lira aralığında zam gelebileceğini belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sigara

zam

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ülke genelinde 'sigara sevkiyatının durma noktasına geldiğini, bazı ürünlerin dağıtımının ise tamamen durduğunu' söyledi. Sözcü'nün haberine göre Aybaş, beklenen maliyet zammına ilişkin ise "5 Haziran’da sigaraya zam gelme olasılığından söz ediliyor" dedi. 'Sigaraya zam gelebilir'"Firmaların üst düzey yetkililerine göre gelecek olan zam 10 TL’yi bulur ancak oluşacak tepkiden dolayı bunun gerçekleştirilmeyeceği söyleniyor" diyen Aybaş, "Ancak kesin olmamakla birlikte, 3 TL ile 5 TL aralığında bir zam yapılabilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/sigaraya-zam-beklentisi-1069055369.html

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sigara, zam, özgür aybaş