https://sputniknews.com.tr/20230402/sigaraya-zam-beklentisi-1069055369.html
Sigaraya zam beklentisi
Sigaraya zam beklentisi
Nisan ayıyla birlikte yeni bir sigara zammının yapılması bekleniyor. Kulis bilgilerine göre zamla paket fiyatı 50 liraya dayanacak. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T10:36+0300
2023-04-02T10:36+0300
2023-04-02T10:46+0300
sigara
zam
ekonomi
nisan
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Sigaraya son dönemde sık sık gelen zamlar sonrası nisan ayında bir zam daha yapılması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221017/sigara-fiyatlarina-zam-1062403343.html
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sigara, zam, nisan
Sigaraya zam beklentisi
10:36 02.04.2023 (güncellendi: 10:46 02.04.2023) Abone ol
Nisan ayıyla birlikte yeni bir sigara zammının yapılması bekleniyor. Kulis bilgilerine göre zamla paket fiyatı 50 liraya dayanacak.
Sigaraya son dönemde sık sık gelen zamlar sonrası nisan ayında bir zam daha yapılması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.