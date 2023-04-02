https://sputniknews.com.tr/20230402/sigaraya-zam-beklentisi-1069055369.html

Sigaraya zam beklentisi

Sigaraya zam beklentisi

Nisan ayıyla birlikte yeni bir sigara zammının yapılması bekleniyor. Kulis bilgilerine göre zamla paket fiyatı 50 liraya dayanacak. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T10:36+0300

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sigara

zam

ekonomi

nisan

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Sigaraya son dönemde sık sık gelen zamlar sonrası nisan ayında bir zam daha yapılması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221017/sigara-fiyatlarina-zam-1062403343.html

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sigara, zam, nisan