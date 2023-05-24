https://sputniknews.com.tr/20230524/kriz-kahini-roubiniden-borc-limiti-uyarisi--1071500049.html

Kriz kahini Roubini'den borç limiti uyarısı

Kriz kahini Roubini'den borç limiti uyarısı

2008 finansal krizini tahmin eden ve 'kriz kahini', 'Doktor Felaket' gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD'de borç limiti müzakerelerinde... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:14+0300

2023-05-24T13:14+0300

2023-05-24T13:14+0300

ekonomi

abd

nouriel roubini

borç limiti

dolar

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Macro Associates CEO'su Roubini, ABD'de borç tavanında bir anlaşma sağlanmaması durumunda piyasaların çakılacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi. BloombergHT'nin aktardığına göre bu durumun uzun vadede dolara olan güvene de zarar vereceğini belirten Roubini, "Son dakikada bir anlaşmaya varılabilir. Ya da anlaşma olmayacak ve piyasalar çakılacak" yorumu yaptı. Ukrayna'dan İran'a kadar jeopolitik gerilimlerin ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin bu yıl küresel ekonomi için en büyük riskler olduğunu söyleyen Roubini, Çin ile ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın daha da soğuyacağını belirtti. ABD'de bazı bankaların mart ayında iflası sonrasında bazı bölgesel bankaların kredi sıkışıklığı yaşayacağını ifade eden Roubini ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının henüz sona ermediğini de sözlerine ekledi.

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abd, nouriel roubini, borç limiti, dolar