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https://sputniknews.com.tr/20230524/kriz-kahini-roubiniden-borc-limiti-uyarisi--1071500049.html
Kriz kahini Roubini'den borç limiti uyarısı
Kriz kahini Roubini'den borç limiti uyarısı
2008 finansal krizini tahmin eden ve 'kriz kahini', 'Doktor Felaket' gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD'de borç limiti müzakerelerinde... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:14+0300
2023-05-24T13:14+0300
ekonomi
abd
nouriel roubini
borç limiti
dolar
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Macro Associates CEO'su Roubini, ABD'de borç tavanında bir anlaşma sağlanmaması durumunda piyasaların çakılacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi. BloombergHT'nin aktardığına göre bu durumun uzun vadede dolara olan güvene de zarar vereceğini belirten Roubini, "Son dakikada bir anlaşmaya varılabilir. Ya da anlaşma olmayacak ve piyasalar çakılacak" yorumu yaptı. Ukrayna'dan İran'a kadar jeopolitik gerilimlerin ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin bu yıl küresel ekonomi için en büyük riskler olduğunu söyleyen Roubini, Çin ile ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın daha da soğuyacağını belirtti. ABD'de bazı bankaların mart ayında iflası sonrasında bazı bölgesel bankaların kredi sıkışıklığı yaşayacağını ifade eden Roubini ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının henüz sona ermediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-baskani-joe-biden-ve-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-borc-limitini-gorustu-1071424959.html
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abd, nouriel roubini, borç limiti, dolar
abd, nouriel roubini, borç limiti, dolar

Kriz kahini Roubini'den borç limiti uyarısı

13:14 24.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSABD- Borsalar- Ekonomi
ABD- Borsalar- Ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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2008 finansal krizini tahmin eden ve 'kriz kahini', 'Doktor Felaket' gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD'de borç limiti müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının piyasaları sallayacağı uyarısında bulundu.
Macro Associates CEO'su Roubini, ABD'de borç tavanında bir anlaşma sağlanmaması durumunda piyasaların çakılacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi.
BloombergHT'nin aktardığına göre bu durumun uzun vadede dolara olan güvene de zarar vereceğini belirten Roubini, "Son dakikada bir anlaşmaya varılabilir. Ya da anlaşma olmayacak ve piyasalar çakılacak" yorumu yaptı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü
Dün, 05:30
Ukrayna'dan İran'a kadar jeopolitik gerilimlerin ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin bu yıl küresel ekonomi için en büyük riskler olduğunu söyleyen Roubini, Çin ile ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın daha da soğuyacağını belirtti.
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ABD'de bazı bankaların mart ayında iflası sonrasında bazı bölgesel bankaların kredi sıkışıklığı yaşayacağını ifade eden Roubini ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının henüz sona ermediğini de sözlerine ekledi.
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