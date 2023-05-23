https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-baskani-joe-biden-ve-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-borc-limitini-gorustu-1071424959.html

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitini görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T05:30+0300

2023-05-23T05:30+0300

2023-05-23T05:30+0300

dünya

abd

joe biden

kevin mccarthy

borç limiti

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ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kalırken Biden ve McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı.Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan Biden, borç limiti konusunda biraz ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.'Bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum'McCarthy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim" diye konuştu.Personellerin yeniden bir araya geleceğini ve konuşulan konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen McCarthy, problemin gelirler değil harcamalar olduğunu savundu.McCarthy, Amerikalıların temerrüde hazırlanmaları gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, "Hayır" cevabını verirken, bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını dile getirdi.Yellen '1 Haziran' uyarısını yinelediÖte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi.Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinenin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.Bu tahminin mevcut verilere dayandığını, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini yineleyen Yellen, daha fazla veri geldikçe Kongre'ye bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtti.Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel lider konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma kabiliyetimiz hakkında soru işaretleri uyandırır. Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin tam güven ve itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/biden-borc-limitiyle-ilgili-soru-yagmuru-uzerine-gazetecilerden-susmalarini-istedi-1071351617.html

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