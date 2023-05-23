ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:03
117 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-baskani-joe-biden-ve-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-borc-limitini-gorustu-1071424959.html
ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitini görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T05:30+0300
2023-05-23T05:30+0300
dünya
abd
joe biden
kevin mccarthy
borç limiti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071334094_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_43190656dccfed9b04a67b27d4661027.jpg
ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kalırken Biden ve McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı.Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan Biden, borç limiti konusunda biraz ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.'Bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum'McCarthy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim" diye konuştu.Personellerin yeniden bir araya geleceğini ve konuşulan konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen McCarthy, problemin gelirler değil harcamalar olduğunu savundu.McCarthy, Amerikalıların temerrüde hazırlanmaları gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, "Hayır" cevabını verirken, bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını dile getirdi.Yellen '1 Haziran' uyarısını yinelediÖte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi.Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinenin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.Bu tahminin mevcut verilere dayandığını, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini yineleyen Yellen, daha fazla veri geldikçe Kongre'ye bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtti.Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel lider konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma kabiliyetimiz hakkında soru işaretleri uyandırır. Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin tam güven ve itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230520/biden-borc-limitiyle-ilgili-soru-yagmuru-uzerine-gazetecilerden-susmalarini-istedi-1071351617.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071334094_277:0:2560:1712_1920x0_80_0_0_67f013b7989a479af64fe1cb4155b8a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, kevin mccarthy, borç limiti
abd, joe biden, kevin mccarthy, borç limiti

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

05:30 23.05.2023
© AFP 2023Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitini görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi.
ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kalırken Biden ve McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan Biden, borç limiti konusunda biraz ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.
Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.
Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

'Bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum'

McCarthy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim" diye konuştu.
Personellerin yeniden bir araya geleceğini ve konuşulan konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen McCarthy, problemin gelirler değil harcamalar olduğunu savundu.
McCarthy, Amerikalıların temerrüde hazırlanmaları gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, "Hayır" cevabını verirken, bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını dile getirdi.

Yellen '1 Haziran' uyarısını yineledi

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi.
Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinenin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.
Bu tahminin mevcut verilere dayandığını, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini yineleyen Yellen, daha fazla veri geldikçe Kongre'ye bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtti.
Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel lider konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma kabiliyetimiz hakkında soru işaretleri uyandırır. Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin tam güven ve itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
DÜNYA
Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi
20 Mayıs, 22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала