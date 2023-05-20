https://sputniknews.com.tr/20230520/biden-borc-limitiyle-ilgili-soru-yagmuru-uzerine-gazetecilerden-susmalarini-istedi-1071351617.html

Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi

Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin borç limitiyle ilgili aralıksız gelen sorular karşısında gazetecilerden sessiz olmalarını istedi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T22:17+0300

2023-05-20T22:17+0300

2023-05-20T22:17+0300

dünya

abd

joe biden

g7

borç limiti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071351449_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_89dba3f7979fcc6e90a1073e501cccf2.jpg

ABD lideri Biden, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Görüşmenin açılış konuşmalı yapıldıktan sonra basın mensupları, diğer konuların yanı sıra, ABD’nin borç limitiyle ilgili durumu sordu.Biden, gülümseyerek “Sessiz olun, tamam mı? Teşekkürler” dedi.Pek çok sorudan bazılarını yanıtlamaya çalışan ABD Başkanı, temerrüde düşme olasılığıyla ilgili kesinlikle sakin olduğunu söyledi.Borç limitinin artırılması konusunda Cumhuriyetçilerle aşamalı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Biden, ilk görüşmenin sonraki ikisine göre pek sonuç vermediğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230519/abdde-borc-limiti-muzakereleri-yeniden-acmaza-girdi-1071317801.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, g7, borç limiti