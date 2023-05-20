https://sputniknews.com.tr/20230520/biden-borc-limitiyle-ilgili-soru-yagmuru-uzerine-gazetecilerden-susmalarini-istedi-1071351617.html
Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi
Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin borç limitiyle ilgili aralıksız gelen sorular karşısında gazetecilerden sessiz olmalarını istedi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T22:17+0300
2023-05-20T22:17+0300
2023-05-20T22:17+0300
dünya
abd
joe biden
g7
borç limiti
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ABD lideri Biden, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Görüşmenin açılış konuşmalı yapıldıktan sonra basın mensupları, diğer konuların yanı sıra, ABD’nin borç limitiyle ilgili durumu sordu.Biden, gülümseyerek “Sessiz olun, tamam mı? Teşekkürler” dedi.Pek çok sorudan bazılarını yanıtlamaya çalışan ABD Başkanı, temerrüde düşme olasılığıyla ilgili kesinlikle sakin olduğunu söyledi.Borç limitinin artırılması konusunda Cumhuriyetçilerle aşamalı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Biden, ilk görüşmenin sonraki ikisine göre pek sonuç vermediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abdde-borc-limiti-muzakereleri-yeniden-acmaza-girdi-1071317801.html
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abd, joe biden, g7, borç limiti
abd, joe biden, g7, borç limiti
Biden, borç limitiyle ilgili soru yağmuru üzerine gazetecilerden susmalarını istedi
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin borç limitiyle ilgili aralıksız gelen sorular karşısında gazetecilerden sessiz olmalarını istedi.
ABD lideri Biden, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Görüşmenin açılış konuşmalı yapıldıktan sonra basın mensupları, diğer konuların yanı sıra, ABD’nin borç limitiyle ilgili durumu sordu.
Biden, gülümseyerek “Sessiz olun, tamam mı? Teşekkürler” dedi.
Pek çok sorudan bazılarını yanıtlamaya çalışan ABD Başkanı, temerrüde düşme olasılığıyla ilgili kesinlikle sakin olduğunu söyledi.
Borç limitinin artırılması konusunda Cumhuriyetçilerle aşamalı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Biden, ilk görüşmenin sonraki ikisine göre pek sonuç vermediğini belirtti.