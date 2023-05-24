https://sputniknews.com.tr/20230524/galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-300-bin-bilet-talebi-1071497817.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 300 bin bilet talebi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 300 bin bilet talebi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği belirtildi. Bilet talebinin 300 bine yakın olduğu ifade edildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:43+0300
2023-05-24T12:43+0300
2023-05-24T12:47+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
bilet
talep
şampiyonluk
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.Derbinin biletleri henüz satışa çıkmazken taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi.Hürriyet'in aktardığına göre, 52 bin 600 kişilik kapasiteli Nef Stadı için 300 bine yakın bilet talebi geldiği aktarıldı.Stadın büyük bir kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle son maç için bilet satışının olmayabileceği de kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın yönetiminin önümüzdeki hafta konuyu görüşüp kararını vereceği belirtildi.Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi halinde ise derbinin sonucunun şampiyonu belirleme ihtimali bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/okan-buruktan-sampiyonluk-ve-icardi-aciklamasi-1071358156.html
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fenerbahçe, galatasaray, bilet, talep, şampiyonluk
fenerbahçe, galatasaray, bilet, talep, şampiyonluk
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 300 bin bilet talebi
12:43 24.05.2023 (güncellendi: 12:47 24.05.2023) Abone ol
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği belirtildi. Bilet talebinin 300 bine yakın olduğu ifade edildi.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Derbinin biletleri henüz satışa çıkmazken taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi.
Hürriyet'in aktardığına göre, 52 bin 600 kişilik kapasiteli Nef Stadı için 300 bine yakın bilet talebi geldiği aktarıldı.
Stadın büyük bir kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle son maç için bilet satışının olmayabileceği de kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın yönetiminin önümüzdeki hafta konuyu görüşüp kararını vereceği belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi halinde ise derbinin sonucunun şampiyonu belirleme ihtimali bulunuyor.