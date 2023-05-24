https://sputniknews.com.tr/20230524/galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-300-bin-bilet-talebi-1071497817.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 300 bin bilet talebi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 300 bin bilet talebi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği belirtildi. Bilet talebinin 300 bine yakın olduğu ifade edildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T12:43+0300

2023-05-24T12:43+0300

2023-05-24T12:47+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

bilet

talep

şampiyonluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071498121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89d14cb1e70c21d5cd741b1aa38cfbc0.jpg

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.Derbinin biletleri henüz satışa çıkmazken taraftarların biletlere yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi.Hürriyet'in aktardığına göre, 52 bin 600 kişilik kapasiteli Nef Stadı için 300 bine yakın bilet talebi geldiği aktarıldı.Stadın büyük bir kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle son maç için bilet satışının olmayabileceği de kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın yönetiminin önümüzdeki hafta konuyu görüşüp kararını vereceği belirtildi.Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi halinde ise derbinin sonucunun şampiyonu belirleme ihtimali bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230521/okan-buruktan-sampiyonluk-ve-icardi-aciklamasi-1071358156.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, bilet, talep, şampiyonluk