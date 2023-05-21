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09:31
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Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Icardi açıklaması
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Icardi açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "MKE... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T05:16+0300
2023-05-21T06:06+0300
spor
okan buruk
galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçta net bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, rakiplerinin maçta iyi savunma yaptığını dile getirerek, "İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Genel olarak baktığımızda üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün yine rakibimize hiç pozisyon vermedik ve net bir skorla maçı kazandık" dedi.Süper Lig'de son haftaların zorlu geçtiğini vurgulayan Buruk, "Son üç maça baktığımızda rakiplerimize çok az pozisyon veriyoruz. Gol beklentileri çok düşük. Bu da bizim konsantrasyonumuzu, takım savunmasını doğru bir şekilde yaptığımızı gösteriyor. Bugün daha üretken olabilirdik ama maçı kendi tempomuzda tuttuk. 2-0 gibi net bir skorla kazandığımız bir karşılaşma oldu. Sivasspor'a, kupa maçı ve ligde başarılar diliyorum. Biz de şampiyonluk yarışında kazanacağımız üç puan için en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.Okan Buruk, futbolcuları Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Son üç maçtır Torreira gerçekten muhteşem oynuyor. Sezonun genelinde iyi oynadı ama son üç maça baktığımızda hepsinin daha üstüne çıktı. Yine Icardi son üç maçta attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu. Kerem yaptığı asistlerle... Burada savunmamız da öne çıkıyor. Bu oyuncuların iyi oynamasında, başarılı olmasında savunma dörtlüsünün de önemli rolü var. Gerçekten performans olarak yukarı gidiyorlar. İki maçımız kaldı ama Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Orada bütün oyuncularımızdan en yüksek performansları bekliyoruz."Bir basın mensubunun, "Okan Buruk'un gelecek sezon çizgide hakemlerle olan ilişkisi bu seneki gibi mi olacak?" şeklindeki sorusunu Buruk, şöyle yanıtladı: "Seneye aynı hakemler mi olacak? Bu ligi aynı hakemler mi yönetecek yoksa değişecek mi? Bu da teknik adamlar için bir soru. Öncelikle şampiyonluğa ulaşmak için bir maçımız kaldı. Onun hedefindeyiz. İlk planımız şampiyon olmak. İkincisi önümüzdeki sene için kadromuzu koruyabilmek, üzerine olumlu transferler yapabilmek. Lige bu anlamda aynı şekilde başlamak. Avrupa'ya gidersek orada da en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Onun dışında saha kenarında bütün dünyada tepkiler var. Geçen hafta Guardiola'yı, Ancelotti'yi seyrettiniz. Herkes aynı tepkileri verebiliyor. Aktif olmak gerekiyor. Zaten aktif olmazsam, otururum kulübede maçı seyrederim. İşimiz bu. Kenarda aktif olacağız. Benim önümde bugün iki yanlış taç, bir yanlış korner verildi. Ben oradan görüyorsam, yan hakem de görecek. Onlar da çabalıyor. Bu işin doğasında tepki var."'Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmez istiyoruz'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışında son dönemde maç maç düşünerek ilerlediklerini belirterek, "Şimdi MKE Ankaragücü maçı var. MKE Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Ondan başka düşüncemiz yok. Ama 5 puan avantajımız var. İkili averajla ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye karşı avantajımız var. Bunlar elimizde olan avantajlar. Ancak bizim tek düşüncemiz kazanıp şampiyon olmak. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama kazanmak için sahaya çıkacağız, onun dışında başka bir hesabımız yok." değerlendirmesinde bulundu.Buruk, şampiyonluk için çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Tek maçı kazandığımızda şampiyon oluyoruz. Daha sonra bir de Fenerbahçe derbisi var. Bu da çok önemli. Ne olursa olsun o maçı da kazanmak için oynayacağız. Futbolcuyken Galatasaray formasıyla önemli başarılar yaşadım. 7 tane şampiyonluk yaşadım. UEFA Kupası, Süper Kupa, onun yanında Türkiye Kupası... Yani çok fazla kupa sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de Galatasaray tarihine şampiyonluk yaşamış bir hoca olarak geçmek. İnşallah, önümüzdeki hafta Allah bunu nasip eder." şeklinde görüş belirtti.Bu sezon takım savunmasını iyi yaptıklarını anlatan Buruk, tecrübeli kalecileri Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili soruya, "Muslera çok güven veren bir oyuncu. Önümüzdeki sene bizimle beraber olmasını istiyoruz" cevabını verdi.Okan Buruk, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirerek, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyoruz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Bu da çok önemli ve değerli bir şey. Santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz, her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şey. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in güçlü ve kaliteli olduğunu anlatarak, "Avrupa'da bu sene toplanılan puanlara baktığımızda bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'ya kim katılacaksa daha büyük başarılar bekliyorum. Çünkü güçlü kadrolar var. Bence hiçbir şekilde Avrupa'nın altında değiliz. Galatasaray kadrosuna baktığımızda İtalya liginin çok önemli oyuncuları bizde oynuyor. Türkiye liginin önemli oyuncuları bizde oynuyor. Kadromuzu muhafaza edersek, önümüzdeki sene bu anlamda büyük iş yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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okan buruk, galatasaray
okan buruk, galatasaray

Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Icardi açıklaması

05:16 21.05.2023 (güncellendi: 06:06 21.05.2023)
© İHAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© İHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "MKE Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçta net bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, rakiplerinin maçta iyi savunma yaptığını dile getirerek, "İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Genel olarak baktığımızda üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün yine rakibimize hiç pozisyon vermedik ve net bir skorla maçı kazandık" dedi.

Süper Lig'de son haftaların zorlu geçtiğini vurgulayan Buruk, "Son üç maça baktığımızda rakiplerimize çok az pozisyon veriyoruz. Gol beklentileri çok düşük. Bu da bizim konsantrasyonumuzu, takım savunmasını doğru bir şekilde yaptığımızı gösteriyor. Bugün daha üretken olabilirdik ama maçı kendi tempomuzda tuttuk. 2-0 gibi net bir skorla kazandığımız bir karşılaşma oldu. Sivasspor'a, kupa maçı ve ligde başarılar diliyorum. Biz de şampiyonluk yarışında kazanacağımız üç puan için en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
Okan Buruk, futbolcuları Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Son üç maçtır Torreira gerçekten muhteşem oynuyor. Sezonun genelinde iyi oynadı ama son üç maça baktığımızda hepsinin daha üstüne çıktı. Yine Icardi son üç maçta attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu. Kerem yaptığı asistlerle... Burada savunmamız da öne çıkıyor. Bu oyuncuların iyi oynamasında, başarılı olmasında savunma dörtlüsünün de önemli rolü var. Gerçekten performans olarak yukarı gidiyorlar. İki maçımız kaldı ama Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Orada bütün oyuncularımızdan en yüksek performansları bekliyoruz."

Bir basın mensubunun, "Okan Buruk'un gelecek sezon çizgide hakemlerle olan ilişkisi bu seneki gibi mi olacak?" şeklindeki sorusunu Buruk, şöyle yanıtladı: "Seneye aynı hakemler mi olacak? Bu ligi aynı hakemler mi yönetecek yoksa değişecek mi? Bu da teknik adamlar için bir soru. Öncelikle şampiyonluğa ulaşmak için bir maçımız kaldı. Onun hedefindeyiz. İlk planımız şampiyon olmak. İkincisi önümüzdeki sene için kadromuzu koruyabilmek, üzerine olumlu transferler yapabilmek. Lige bu anlamda aynı şekilde başlamak. Avrupa'ya gidersek orada da en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Onun dışında saha kenarında bütün dünyada tepkiler var. Geçen hafta Guardiola'yı, Ancelotti'yi seyrettiniz. Herkes aynı tepkileri verebiliyor. Aktif olmak gerekiyor. Zaten aktif olmazsam, otururum kulübede maçı seyrederim. İşimiz bu. Kenarda aktif olacağız. Benim önümde bugün iki yanlış taç, bir yanlış korner verildi. Ben oradan görüyorsam, yan hakem de görecek. Onlar da çabalıyor. Bu işin doğasında tepki var."

'Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmez istiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışında son dönemde maç maç düşünerek ilerlediklerini belirterek, "Şimdi MKE Ankaragücü maçı var. MKE Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Ondan başka düşüncemiz yok. Ama 5 puan avantajımız var. İkili averajla ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye karşı avantajımız var. Bunlar elimizde olan avantajlar. Ancak bizim tek düşüncemiz kazanıp şampiyon olmak. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama kazanmak için sahaya çıkacağız, onun dışında başka bir hesabımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, şampiyonluk için çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Tek maçı kazandığımızda şampiyon oluyoruz. Daha sonra bir de Fenerbahçe derbisi var. Bu da çok önemli. Ne olursa olsun o maçı da kazanmak için oynayacağız. Futbolcuyken Galatasaray formasıyla önemli başarılar yaşadım. 7 tane şampiyonluk yaşadım. UEFA Kupası, Süper Kupa, onun yanında Türkiye Kupası... Yani çok fazla kupa sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de Galatasaray tarihine şampiyonluk yaşamış bir hoca olarak geçmek. İnşallah, önümüzdeki hafta Allah bunu nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon takım savunmasını iyi yaptıklarını anlatan Buruk, tecrübeli kalecileri Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili soruya, "Muslera çok güven veren bir oyuncu. Önümüzdeki sene bizimle beraber olmasını istiyoruz" cevabını verdi.

Okan Buruk, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirerek, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyoruz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Bu da çok önemli ve değerli bir şey. Santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz, her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şey. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in güçlü ve kaliteli olduğunu anlatarak, "Avrupa'da bu sene toplanılan puanlara baktığımızda bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'ya kim katılacaksa daha büyük başarılar bekliyorum. Çünkü güçlü kadrolar var. Bence hiçbir şekilde Avrupa'nın altında değiliz. Galatasaray kadrosuna baktığımızda İtalya liginin çok önemli oyuncuları bizde oynuyor. Türkiye liginin önemli oyuncuları bizde oynuyor. Kadromuzu muhafaza edersek, önümüzdeki sene bu anlamda büyük iş yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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