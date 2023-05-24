Fitch ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230524/fitch-abdde-siki-kredi-standartlarinin-tuketici-harcamalarini-daha-kisitlayacagi-uyarisinda-bulundu-1071484413.html
Fitch ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu
Fitch ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu
Fitch Ratings,​​​​​​​​​​ enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T02:35+0300
2023-05-24T02:35+0300
ekonomi
abd
fitch
kredi
harcama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/06/1043171984_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_05ee34ef205ef8185c8a78f03dd86277.jpg
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, nominal ücret artışları hariç reel gelir artışının nispeten zayıf olmaya devam ettiği belirtildi.Tüketicilerin temmuz 2022'den bu yana aylık ortalama 88 milyar dolar veya yıllık tüketici harcamalarının yüzde 0.5'i oranında daha fazla tasarruf yapmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, ancak tahmini fazla tasarrufun ağustos 2021'deki 2.2 trilyon dolarlık zirvesinden yüzde 52 azalışla mart itibarıyla 1 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.Açıklamada, fazla tasarruflardan sağlanan desteğin artık harcama kapasitesindeki artışın yaklaşık yüzde 20'si kadar olduğu ifade edildi.Tasarruflardan sağlanan tüketici harcama desteğinin muhtemelen bu yılın son çeyreğine kadar sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğine işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/fed-baskani-powell-politika-faizimizin-normalde-olmasi-gerektigi-kadar-yukselmesi-gerekmeyebilir-1071320501.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/06/1043171984_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5739b9818104d6c715b5b89fce26483a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fitch, kredi, harcama
abd, fitch, kredi, harcama

Fitch ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu

02:35 24.05.2023
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Fitch Ratings,​​​​​​​​​​ enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, nominal ücret artışları hariç reel gelir artışının nispeten zayıf olmaya devam ettiği belirtildi.
Tüketicilerin temmuz 2022'den bu yana aylık ortalama 88 milyar dolar veya yıllık tüketici harcamalarının yüzde 0.5'i oranında daha fazla tasarruf yapmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, ancak tahmini fazla tasarrufun ağustos 2021'deki 2.2 trilyon dolarlık zirvesinden yüzde 52 azalışla mart itibarıyla 1 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.
Açıklamada, fazla tasarruflardan sağlanan desteğin artık harcama kapasitesindeki artışın yaklaşık yüzde 20'si kadar olduğu ifade edildi.
Tasarruflardan sağlanan tüketici harcama desteğinin muhtemelen bu yılın son çeyreğine kadar sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğine işaret edildi.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir
19 Mayıs, 21:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала