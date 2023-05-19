Fed Başkanı Powell: Politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230519/fed-baskani-powell-politika-faizimizin-normalde-olmasi-gerektigi-kadar-yukselmesi-gerekmeyebilir-1071320501.html
Fed Başkanı Powell: Politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir
Fed Başkanı Powell: Politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir
Fed Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:43+0300
2023-05-19T21:43+0300
ekonomi
jerome powell
fed
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_580a42e1aef4af0adc6df48a5ed9cb6e.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ile birlikte Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda düzenlenen panele katıldı.Powell, burada yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirterek fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye yaramayacağını söyledi.Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığı için önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını yineleyen Powell, bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurguladı.Powell, enflasyonun düşürülememesinin sadece "acıyı" uzatmayacağını aynı zamanda fiyat istikrarına geri dönmenin sosyal maliyetini de artıracağına dikkati çekerek, bunun ailelere ve işletmelere daha da büyük zararlar vereceğini düşündüklerini aktardı.'Bankacılık sektöründeki gelişmeler kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor'ABD'de bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Powell, genel olarak bankaların ve bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı olduğunu, şimdi veya gelecekte karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.Powell, mart başında bankacılık sektöründeki stres ortaya çıktığında bankalar için likidite araçlarını kullandıklarını anımsatarak, söz konusu likiditenin fiyat istikrarını sağlamak için bankanın para politikası araçlarının kullanımını kısıtlamadan finansal sistemin istikrarını desteklediğini anlattı.Jerome Powell, "Finansal istikrar araçları bankacılık sektöründeki koşulların hafiflemesine yardımcı olurken, sektördeki gelişmeler ise kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor ve bunun ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak için politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir. Tabii bunun boyutu çok belirsiz" diye konuştu.Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.'Fed'in güvenilirliği enflasyon beklentilerinin makul bir şekilde sabitlenmesine yardımcı oldu'Eski Fed Başkanı Ben Bernanke de normal ekonomik işleyişi bozan olağan dışı olayları genellikle enflasyonun takip ettiğini söyledi.Pandeminin politika yapıcıların neler olduğunu anlamalarını ve uygun şekilde tepki vermelerini zorlaştırdığını belirten Bernanke, pandemiyle ilgili bir dizi şokun enflasyona neden olduğunu ve bu şokların tahmin edilemeyeceğini aktardı.Bernanke, Fed'in güvenilirliğinin enflasyon beklentilerini, özellikle de uzun vadeli enflasyon beklentilerini makul bir şekilde sabit tutmaya yardımcı olduğunu, bunun her zaman enflasyonu kontrol altına almanın ilk adımı olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/fed-denetim-ve-duzenleme-raporunu-yayimladi-1071148600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cbdc8d0c8e8735d99518629f44b17bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jerome powell, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)
jerome powell, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)

Fed Başkanı Powell: Politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir

21:43 19.05.2023
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Abone olTelegram
Fed Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ile birlikte Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda düzenlenen panele katıldı.
Powell, burada yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirterek fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye yaramayacağını söyledi.
Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığı için önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını yineleyen Powell, bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurguladı.
Powell, enflasyonun düşürülememesinin sadece "acıyı" uzatmayacağını aynı zamanda fiyat istikrarına geri dönmenin sosyal maliyetini de artıracağına dikkati çekerek, bunun ailelere ve işletmelere daha da büyük zararlar vereceğini düşündüklerini aktardı.

'Bankacılık sektöründeki gelişmeler kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor'

ABD'de bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Powell, genel olarak bankaların ve bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı olduğunu, şimdi veya gelecekte karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.
Powell, mart başında bankacılık sektöründeki stres ortaya çıktığında bankalar için likidite araçlarını kullandıklarını anımsatarak, söz konusu likiditenin fiyat istikrarını sağlamak için bankanın para politikası araçlarının kullanımını kısıtlamadan finansal sistemin istikrarını desteklediğini anlattı.
Jerome Powell, "Finansal istikrar araçları bankacılık sektöründeki koşulların hafiflemesine yardımcı olurken, sektördeki gelişmeler ise kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor ve bunun ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak için politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir. Tabii bunun boyutu çok belirsiz" diye konuştu.
Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.
Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

'Fed'in güvenilirliği enflasyon beklentilerinin makul bir şekilde sabitlenmesine yardımcı oldu'

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke de normal ekonomik işleyişi bozan olağan dışı olayları genellikle enflasyonun takip ettiğini söyledi.
Pandeminin politika yapıcıların neler olduğunu anlamalarını ve uygun şekilde tepki vermelerini zorlaştırdığını belirten Bernanke, pandemiyle ilgili bir dizi şokun enflasyona neden olduğunu ve bu şokların tahmin edilemeyeceğini aktardı.
Bernanke, Fed'in güvenilirliğinin enflasyon beklentilerini, özellikle de uzun vadeli enflasyon beklentilerini makul bir şekilde sabit tutmaya yardımcı olduğunu, bunun her zaman enflasyonu kontrol altına almanın ilk adımı olduğunu dile getirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
EKONOMİ
Fed, Denetim ve Düzenleme Raporu'nu yayımladı
16 Mayıs, 02:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала