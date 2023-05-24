https://sputniknews.com.tr/20230524/fatih-karagumrukte-teknik-direktor-pirlo-ile-yollar-ayrildi-1071511641.html

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Pirlo ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Pirlo ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T15:15+0300

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spor

andrea pirlo

fatih karagümrük spor

süper lig

teknik direktör

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük kulübü, teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili açıklama yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İtalyan teknik adama kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki Pirlo, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/super-ligdeki-7-macinda-1-galibiyet-alan-pirlo-bu-kadar-yuzeysel-oynarsaniz-kazanamazsiniz-1061918265.html

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andrea pirlo, fatih karagümrük spor, süper lig, teknik direktör