https://sputniknews.com.tr/20221003/super-ligdeki-7-macinda-1-galibiyet-alan-pirlo-bu-kadar-yuzeysel-oynarsaniz-kazanamazsiniz-1061918265.html

Süper Lig'deki 7 maçında 1 galibiyet alan Pirlo: Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız

Süper Lig'deki 7 maçında 1 galibiyet alan Pirlo: Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız

İstanbulspor’un maça kendilerinden daha iyi konsantre olduğunu söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Bütün ikili mücadelelerde bizden daha... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T23:23+0300

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2022-10-03T23:23+0300

spor

andrea pirlo

fatih karagümrük spor

teknik direktör

süper lig

spor toto süper lig

istanbulspor

mağlubiyet

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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle Pirlo'nun ekibi, 7 maçın sadece birinden galibiyetle ayrılmış oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde bizden daha iyilerdi. Biz konsantre değildik maça. Bu kadar yüzeysel oynarsanız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda öne geçtik ama hak ederek geçtiğimizi düşünmüyorum. Maçı da kapatabilirdik, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız” cümlelerine yer verdi.'Baskı bizim işimizin en önemli parçası'Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe müsabakası öncesi üzerinde baskı hissedip hissetmediği ile ilgili gelen bir soruyu Pirlo, şöyle cevaplandırdı:

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andrea pirlo, fatih karagümrük spor, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig, istanbulspor, mağlubiyet