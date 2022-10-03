https://sputniknews.com.tr/20221003/mesut-ozil-ameliyat-edildi-3-ay-sahalardan-uzak-kalacak-1061917124.html
Mesut Özil ameliyat edildi: 3 ay sahalardan uzak kalacak
Mesut Özil ameliyat edildi: 3 ay sahalardan uzak kalacak
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi. Tecrübeli oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:36+0300
2022-10-03T22:36+0300
2022-10-03T22:36+0300
spor
mesut özil
sakatlık
başakşehir
ameliyat
futbol
spor toto süper lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061917249_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_01071c8a16445e0e4e4bbea7cfb46e87.jpg
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/emre-belozoglu-fatih-terim-turk-futbolunda-gelmis-gecmis-en-buyuk-teknik-adam-1061190029.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061917249_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_410b0ce6cbb4dd64d0be66bad6d513a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mesut özil, sakatlık, başakşehir, ameliyat, futbol, spor toto süper lig
mesut özil, sakatlık, başakşehir, ameliyat, futbol, spor toto süper lig
Mesut Özil ameliyat edildi: 3 ay sahalardan uzak kalacak
Abone ol
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Mesut Özil ameliyat edildi. Tecrübeli oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.
Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.
Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.