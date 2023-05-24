https://sputniknews.com.tr/20230524/faik-oztrak-kilicdaroglu-ile-ozdag-arasinda-bakanlik-konusulmadi-1071508818.html

CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında bakanlık konuşulmadı

CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında bakanlık konuşulmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında 'bakanlık' konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:33+0300

2023-05-24T14:33+0300

2023-05-24T14:37+0300

2023 türkiye seçimleri

faik öztrak

seçim

bakanlık

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında 'bakanlık konusunun gündeme geldiği' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Baştan beri söylüyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu zaten gündeme gelmemiştir" dedi. Öztrak açıklamasının devamında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html

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faik öztrak, seçim, bakanlık