https://sputniknews.com.tr/20230524/faik-oztrak-kilicdaroglu-ile-ozdag-arasinda-bakanlik-konusulmadi-1071508818.html
CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında bakanlık konuşulmadı
CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında bakanlık konuşulmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında 'bakanlık' konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:33+0300
2023-05-24T14:33+0300
2023-05-24T14:37+0300
2023 türkiye seçimleri
faik öztrak
seçim
bakanlık
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında 'bakanlık konusunun gündeme geldiği' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Baştan beri söylüyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu zaten gündeme gelmemiştir" dedi. Öztrak açıklamasının devamında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisinin-alacagi-bakanliklar-belli-oldu-1071494817.html
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faik öztrak, seçim, bakanlık
faik öztrak, seçim, bakanlık
CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında bakanlık konuşulmadı
14:33 24.05.2023 (güncellendi: 14:37 24.05.2023) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında 'bakanlık' konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu zaten gündeme gelmemiştir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında 'bakanlık konusunun gündeme geldiği' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Baştan beri söylüyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sn. Genel Başkanımızın Sn. Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu zaten gündeme gelmemiştir" dedi.
Öztrak açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."