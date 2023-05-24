https://sputniknews.com.tr/20230524/eskisehirde-bir-evden-yaklasik-50-ton-cop-cikarildi-1071493098.html

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 50 tona yakın çöp çıkarıldı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T11:39+0300

2023-05-24T11:39+0300

2023-05-24T11:39+0300

türkiye

çöp

ev

şikayet

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Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokağı'nda bir apartmanın ikinci katında bulunan daireden kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. B.K'ya ait söz konusu eve giren ekipler, odalarda uzun süredir bekletilen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, ahşap malzemeler, ev eşyaları, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ekipler 50 ton çöp çıkardıEkipler yaklaşık 50 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürdü. Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html

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çöp, ev, şikayet