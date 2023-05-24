https://sputniknews.com.tr/20230524/eskisehirde-bir-evden-yaklasik-50-ton-cop-cikarildi-1071493098.html
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 50 tona yakın çöp çıkarıldı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:39+0300
2023-05-24T11:39+0300
2023-05-24T11:39+0300
türkiye
çöp
ev
şikayet
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Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokağı'nda bir apartmanın ikinci katında bulunan daireden kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. B.K'ya ait söz konusu eve giren ekipler, odalarda uzun süredir bekletilen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, ahşap malzemeler, ev eşyaları, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ekipler 50 ton çöp çıkardıEkipler yaklaşık 50 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürdü. Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/tatile-gitti-kargalar-evini-sahiplendi-1069851295.html
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çöp, ev, şikayet
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
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Eskişehir'de çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 50 tona yakın çöp çıkarıldı.
Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokağı'nda bir apartmanın ikinci katında bulunan daireden kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.
B.K'ya ait söz konusu eve giren ekipler, odalarda uzun süredir bekletilen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, ahşap malzemeler, ev eşyaları, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.
Ekipler 50 ton çöp çıkardı
Ekipler yaklaşık 50 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürdü. Çöpten arındırılan ev, ekipler tarafından ilaçlandı.