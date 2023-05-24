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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli yargılandığı davada beraat etti
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli yargılandığı davada beraat etti
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:24+0300
2023-05-24T14:33+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yeşim meltem şişli
dava
beraat
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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.Sanıklar Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ı ise avukatları temsil etti.Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdür Yardımcısı Hüsniye Özgün, sanıkların amirleri olduğunu söyledi.Sanıklardan Şişli'nin iş odaklı biri olduğunu, kişilere karşı inançlarından dolayı ayrımcılık yapmadığını savundu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın, önceki celselerde açıklanan mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Müdahil İlknur Özdemir de sanıkların cezalandırılmasını istedi.Sanık Şişli'nin avukatı Feride Dilek Helvacı ise müvekkilinin İBB'deki görev süresince kişilerin din ve inanç hürriyetine son derece saygılı bir yönetici olduğunun dinlenen diğer tanık beyanlarıyla kanıtlandığını iddia ederek, müvekkilinin beraatını talep etti.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle üzerine atılı 'görevi kötüye kullanma' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından beraatına hükmetti. Aynı gerekçeyle sanık Erkan Duyar'ın da 'görevi kötüye kullanma' suçundan beraatına karar verildi.İfadeleri alınan 19 kişi yöneticilerden şikayetçi olduYeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.19 kadının 'mağdur', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 'katılan' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.Öte yandan yargılama sürerken bazı müştekiler mahkemeye başvurarak şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuşlardı.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221102/eski-ibb-yoneticisi-yesim-meltem-sisli-icin-125-yil-hapis-istendi-1062971972.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yeşim meltem şişli, dava, beraat
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yeşim meltem şişli, dava, beraat

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli yargılandığı davada beraat etti

14:24 24.05.2023 (güncellendi: 14:33 24.05.2023)
© AAYeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Sanıklar Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ı ise avukatları temsil etti.
Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdür Yardımcısı Hüsniye Özgün, sanıkların amirleri olduğunu söyledi.
Sanıklardan Şişli'nin iş odaklı biri olduğunu, kişilere karşı inançlarından dolayı ayrımcılık yapmadığını savundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın, önceki celselerde açıklanan mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Müdahil İlknur Özdemir de sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Sanık Şişli'nin avukatı Feride Dilek Helvacı ise müvekkilinin İBB'deki görev süresince kişilerin din ve inanç hürriyetine son derece saygılı bir yönetici olduğunun dinlenen diğer tanık beyanlarıyla kanıtlandığını iddia ederek, müvekkilinin beraatını talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle üzerine atılı 'görevi kötüye kullanma' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından beraatına hükmetti. Aynı gerekçeyle sanık Erkan Duyar'ın da 'görevi kötüye kullanma' suçundan beraatına karar verildi.

İfadeleri alınan 19 kişi yöneticilerden şikayetçi oldu

Yeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.
Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.
19 kadının 'mağdur', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 'katılan' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Öte yandan yargılama sürerken bazı müştekiler mahkemeye başvurarak şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuşlardı.​​​​​​​
Yeşim Meltem Şişli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
TÜRKİYE
Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi
2 Kasım 2022, 12:00
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