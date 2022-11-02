https://sputniknews.com.tr/20221102/eski-ibb-yoneticisi-yesim-meltem-sisli-icin-125-yil-hapis-istendi-1062971972.html
Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi
Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi
İstanbul'da başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında mütalaa... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:00+0300
2022-11-02T12:00+0300
2022-11-02T12:00+0300
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başörtüsü
hakaret
yeşim meltem şişli
hapis
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'in kadın çalışanlarına ''aşağılayıcı'' ve ''ayrımcı'' ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerin dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetlerin hedef alındığını, sarf edilen sözlerin ise yaşam tarzın hukuka aykırı bir müdahaleyi oluşturduğunu belirtti.Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Yeşim Meltem Şişli'ye İSMEK'in başörtülü çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/turk-lirasina-hakaretten-gozaltina-alinan-sosyal-medya-fenomeni-adli-kontrolle-serbest-1062660350.html
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türkiye, başörtüsü, hakaret, yeşim meltem şişli, hapis
türkiye, başörtüsü, hakaret, yeşim meltem şişli, hapis
Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi
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İstanbul'da başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Şişli'nin 12.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'in kadın çalışanlarına ''aşağılayıcı'' ve ''ayrımcı'' ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerin dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetlerin hedef alındığını, sarf edilen sözlerin ise yaşam tarzın hukuka aykırı bir müdahaleyi oluşturduğunu belirtti.
Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Yeşim Meltem Şişli'ye İSMEK'in başörtülü çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.