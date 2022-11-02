https://sputniknews.com.tr/20221102/eski-ibb-yoneticisi-yesim-meltem-sisli-icin-125-yil-hapis-istendi-1062971972.html

Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi

Eski İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için 12.5 yıl hapis istendi

İstanbul'da başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında mütalaa... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:00+0300

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türkiye

türkiye

başörtüsü

hakaret

yeşim meltem şişli

hapis

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'in kadın çalışanlarına ''aşağılayıcı'' ve ''ayrımcı'' ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerin dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetlerin hedef alındığını, sarf edilen sözlerin ise yaşam tarzın hukuka aykırı bir müdahaleyi oluşturduğunu belirtti.Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Yeşim Meltem Şişli'ye İSMEK'in başörtülü çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

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türkiye, başörtüsü, hakaret, yeşim meltem şişli, hapis