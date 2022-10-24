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https://sputniknews.com.tr/20221024/turk-lirasina-hakaretten-gozaltina-alinan-sosyal-medya-fenomeni-adli-kontrolle-serbest-1062660350.html
Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret suçundan gözaltına alınmasının... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T20:52+0300
2022-10-24T20:52+0300
klozet
türk lirası
hakaret
türkiye
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Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen kişiye yönelik çalışma yaptı.100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan ve bu yolla Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen Mika Can Raun, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, Mika Can Raun hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
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klozet, türk lirası, hakaret
klozet, türk lirası, hakaret

Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

20:52 24.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMANTürk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMAN
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Paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret suçundan gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen kişiye yönelik çalışma yaptı.
100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan ve bu yolla Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen Mika Can Raun, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Mika Can Raun hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
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