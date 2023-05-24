https://sputniknews.com.tr/20230524/dunya-disi-varliklardan-mesaj-alirsak-ne-yapacagiz-bugunku-provaya-herkes-davetli-1071496148.html

Dünya dışı varlıklardan mesaj alırsak ne yapacağız? Bugünkü provaya herkes davetli

Dünya dışı varlıklardan mesaj alırsak ne yapacağız? Bugünkü provaya herkes davetli

Bugüne dek uzaya sinyal gönderen insanlık, ilk kez uzaydan sinyal almanın ne menem bir şey olduğunu tecrübe edecek. Dünyalılar, bugün TSİ 22.00'den itibaren... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:27+0300

2023-05-24T13:27+0300

2023-05-24T14:47+0300

yaşam

avrupa uzay ajansı (esa)

mars

uzaylı

uzaylılar

mesaj

seti (dünya dışı akıllı yaşam araştırmaları) programı

seti

dünya dışı yaşam

dünya dışı varlık

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Avrupa Uzay Kurumu'nun (ESA) ExoMars programının parçası olarak 2016 yılında Mars'a gönderilen ve yörüngede atmosferik araştırma yapan Gaz İzleme Uydusu'nun (Trace Gas Orbiter) TSİ 22.00'de göndereceği mesaj, uzayda 180 milyon mil kat edip 16 dakika sonra yeryüzüne ulaşacak. Ancak mesaj doğrudan olmayacak, kodlarının çözülmesi gerekecek ki, bunu yapmaya tüm insanlık davetli. Mesajı yakalaması beklenen en üst düzey üç radyo gözlemevi şunlar: Dünya Dışı Zeka Arayışı (SETI) Enstitüsü'nün Allen Teleskop Dizisi, Green Bank Gözlemevi'ndeki Robert C. Byrd Green Bank Teleskopu ve İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nün yönettiği Medicina Radyo Astronomi İstasyonu gözlemevi.'Tüm kültürler ve disiplinler arasında açık uçlu anlam arayışı'Uzayda Bir İşaret (A Sign In Space) isimli projenin fikir annesi olan disiplinlerarası sanatçı Daniela de Paulis, tüm bu provaya şu açıklamayı getirdi:SETI'nin himaye ettiği proje, "Olası dünya dışı varlıklar bizimle gerçekten iletişime geçtiğinde ne yapacağız, tüm insanlık için derinden dönüştürücü olacak bu deneyim için bilim insanlarını nasıl hazırlayacağız" sorusundan hareket ediyor. Ve dünyanın her yerinden insanları bu deneyime dahil etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda veriler hem güvenli şekilde depolanacak hem de kamuoyuyla paylaşılacak.Mesajın kodunu çözmede işbirliği kanallarıDe Paulis ile SETI'nin ser verip sır vermediği mesajın kodunu çözmede işbirliği yapmak isteyen herkes -ister veri analizi ister sanatsal yorum göndermek için- özel bir Discord sunucusuna ve bir portala erişebilecek.SETI, "Mesajı çözmek ve yorumlamakla uğraşan herkes, süreci 'A Sign in Space' Discord sunucusunda tartışabilir. Bulgular, düşünceler ve sanatsal ve bilimsel girdilerin sunulması projenin web sitesindeki özel başvuru formu aracılığıyla yapılabilir" duyurusunu yaptı.Proje ekibi, özellikle bilim insanlarının ve halkın mesajın kodunu çözme ve yorumlama konusunda nasıl ilerleyeceğine bakarak, uzaylı sinyali tespitinin nasıl sonuçlanacağını anlamaya çalışacak. Sosyal medyada canlı yayınSETI Enstitüsü, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, mühendisler, sanatçılar ve diğerlerinin dahil olduğu önemli ekip üyeleriyle röportajların yer aldığı sosyal medya canlı yayın etkinliği düzenleyecek, buna ATA, GBT ve Medicina'nın kontrol odaları da katılacak. Haftalar sürecek Zoom tartışmaları cabasıUzayda Bir İşaret ekibi, dünya dışı uygarlıktan sinyal tespit etmenin toplumsal sonuçlarını konu alan, halka açık bir dizi Zoom tabanlı tartışmaya ev sahipliği yapacak. Tartışma seansları 6-8 hafta boyunca sürecek. Şunun şurasında 2029 yılına ne kaldı?Uzaylıların 2029 yılına kadar Dünya ile temas kuracağını tahmin eden çalışmaların ışığında, SETI'nin bu deneyine gülüp geçmekten ziyade ciddiyetle yaklaşmakta fayda olabilir. 2002'de ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), veri gönderip iletişimin kurmaya yönelik rutin protokol kapsamında Pioneer 10 sondasına radyo dalgası iletisi yollamıştı. İletilerin nesneyle temas ettiklerinde yayılmalarından ötürü, bu sinyal, gezegenimizden yaklaşık 27 ışık yılı uzaktaki bir yıldıza da ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20190113/karasu-uzayli-radyo-sinyali-uzay-ufo-1037068412.html

https://sputniknews.com.tr/20230518/gokbilimcilerden-yeni-gezegen-kesfi-dunya-boyutunda-ve-isil-isil-1071250022.html

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