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https://sputniknews.com.tr/20230518/gokbilimcilerden-yeni-gezegen-kesfi-dunya-boyutunda-ve-isil-isil-1071250022.html
Gökbilimcilerden yeni gezegen keşfi: Dünya boyutunda ve 'ışıl ışıl'
Gökbilimcilerden yeni gezegen keşfi: Dünya boyutunda ve 'ışıl ışıl'
Kanadalı gökbilimciler, yaşamı destekleyebilecek ve 'volkanlarla kaplı' yeni bir ötegezegen keşfetti. 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegen, yaklaşık... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T11:48+0300
2023-05-18T11:53+0300
yaşam
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gezegen
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Yeni yayınlanan astronomik bulgular, yeni bir kozmik keşfi ortaya çıkardı. Görüntülere bakıldığında 'ışıl ışıl' olduğu görünen 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegenin volkanlarla kaplı olduğuna inanılıyor. Gelgit genliği nedeniyle gezegenin gündüz tarafının çok sıcak olduğu tahmin ediliyor ve yüzeyinde su bulunması pek olası görülmüyor. Ancak analizler, 'LP 791-18d'nin yıldızın yörüngesinde dönerken çok daha büyük bir ötegezegen olan LP 791-18c'nin yakınından düzenli olarak geçtiğini gösteriyor.Araştırmanın ortak yazarı Jessie Christiansen, "Dünya ve ötesindeki yaşamın kökenlerini geniş bir şekilde inceleyen astrobiyolojide en önemli sorulardan biri, yaşam için tektonik veya volkanik aktivitenin gerekli olup olmadığıdır" dedi. Christiansen, "Bir atmosfer yaratmasının yanı sıra bu süreçler, karbon gibi yaşam için önemli olan şeyler de dahil olmak üzere, aksi takdirde batacak ve kabukta sıkışıp kalacak önemli maddeleri karıştırabilir" diye ekledi. Yaşama elverişli olabilirGezegenlerin yerçekimi etkileşimi, yörüngelerinin bir elips şekline girmesine ve iç kısımlarının gelgit kuvvetleri tarafından ısıtılmasına neden olur.Gelgit ısınması, güneş sistemindeki dev gezegenlerin diğer uydularının başına gelenlere benzer şekilde düzenli volkanik patlamalara yol açabilir. Patlamaların, gezegenlerin karanlık kısmında suyun varlığına uygun basınçlı bir atmosfer yaratabilecek gazlar yayması ise muhtemel. Bu da 'LP 791-18d' adlı gezegenin yaşama elverişli olabileceğini gösteriyor.Çalışmaya konu olan bulgular dün (17 Mayıs) Nature dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yeni-arastirmaya-gore-dunya-haritasini-yeniden-cizmek-gerekebilir-1070889766.html
https://sputniknews.com.tr/20230517/james-webb-teleskobu-kozmik-canavarlarin-izini-buldu-1071220267.html
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nasa, gezegen, keşif, uzay
nasa, gezegen, keşif, uzay

Gökbilimcilerden yeni gezegen keşfi: Dünya boyutunda ve 'ışıl ışıl'

11:48 18.05.2023 (güncellendi: 11:53 18.05.2023)
© AAKanadalı gökbilimciler, yaşamı destekleyebilecek ve 'volkanlarla kaplı' yeni bir ötegezegen keşfetti. 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegen, yaklaşık 90 ışıkyılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yakınında yer alıyor.
Kanadalı gökbilimciler, yaşamı destekleyebilecek ve 'volkanlarla kaplı' yeni bir ötegezegen keşfetti. 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegen, yaklaşık 90 ışıkyılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yakınında yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Kanadalı gökbilimciler, yaşamı destekleyebilecek ve 'volkanlarla kaplı' yeni bir ötegezegen keşfetti. 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegen, yaklaşık 90 ışıkyılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yakınında yer alıyor.
Yeni yayınlanan astronomik bulgular, yeni bir kozmik keşfi ortaya çıkardı. Görüntülere bakıldığında 'ışıl ışıl' olduğu görünen 'LP 791-18d' adlı Dünya büyüklüğündeki gezegenin volkanlarla kaplı olduğuna inanılıyor.
Gelgit genliği nedeniyle gezegenin gündüz tarafının çok sıcak olduğu tahmin ediliyor ve yüzeyinde su bulunması pek olası görülmüyor.
Ancak analizler, 'LP 791-18d'nin yıldızın yörüngesinde dönerken çok daha büyük bir ötegezegen olan LP 791-18c'nin yakınından düzenli olarak geçtiğini gösteriyor.
Araştırmanın ortak yazarı Jessie Christiansen, "Dünya ve ötesindeki yaşamın kökenlerini geniş bir şekilde inceleyen astrobiyolojide en önemli sorulardan biri, yaşam için tektonik veya volkanik aktivitenin gerekli olup olmadığıdır" dedi.
Christiansen, "Bir atmosfer yaratmasının yanı sıra bu süreçler, karbon gibi yaşam için önemli olan şeyler de dahil olmak üzere, aksi takdirde batacak ve kabukta sıkışıp kalacak önemli maddeleri karıştırabilir" diye ekledi.
Dünya gezegen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
YAŞAM
Yeni araştırmaya göre Dünya haritasını tekrardan çizmek gerekebilir
10 Mayıs, 13:37

Yaşama elverişli olabilir

Gezegenlerin yerçekimi etkileşimi, yörüngelerinin bir elips şekline girmesine ve iç kısımlarının gelgit kuvvetleri tarafından ısıtılmasına neden olur.
Gelgit ısınması, güneş sistemindeki dev gezegenlerin diğer uydularının başına gelenlere benzer şekilde düzenli volkanik patlamalara yol açabilir.
Patlamaların, gezegenlerin karanlık kısmında suyun varlığına uygun basınçlı bir atmosfer yaratabilecek gazlar yayması ise muhtemel. Bu da 'LP 791-18d' adlı gezegenin yaşama elverişli olabileceğini gösteriyor.
Çalışmaya konu olan bulgular dün (17 Mayıs) Nature dergisinde yayımlandı.
James Webb Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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