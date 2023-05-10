https://sputniknews.com.tr/20230510/yeni-arastirmaya-gore-dunya-haritasini-yeniden-cizmek-gerekebilir-1070889766.html

Yeni araştırmaya göre Dünya haritasını tekrardan çizmek gerekebilir

Yeni araştırmaya göre Dünya haritasını tekrardan çizmek gerekebilir

Alanında uzman bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği bu yüzyılın sonuna kadar hızını oldukça artıracak ve bu durum... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T13:37+0300

2023-05-10T13:37+0300

2023-05-10T13:39+0300

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Önümüzdeki 77 yılda küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıkların ve yağışların nasıl gelişeceğine ilişkin yeni bir çalışma, yüzyılın sonuna kadar Dünya'nın yarısında iklimin değişeceği sonucuna vardı.Araştırmaya göre iklimlerdeki değişim o kadar etkili olabilir ki, gezegenin iklim haritasını yeniden çizme noktasına gelinebilir. Şu anda iklimlerin sınıflandırmasında en yaygın olarak kullanılan sistem, Köppen-Geiger sistemidir. Bu sisteme göre Dünya tropikal, kurak, ılıman, karasal ce kutupsal olmak üzere 5 bölgeye ayrılır. Sistem ilk olarak 1884 yılında Alman-Rus iklimbilimci Vladimir Köppen tarafından oluşturuldu ve o zamandan beri birkaç kez güncellendi.Ancak araştırma, yılına dair ciddi tahminlerde bulunan araştırma, sistemin köklü bir değişikliğe gideceğini öngörüyor. Çalışmanın yazarlarına göre, İngiltere ve Avrupa'nın dahil olduğu iklim bölgesinde belirgin değişiklikler gözlemlenecek. 'Avrupa ve Kuzey Amerika'da da çok ciddi değişiklikler olabilir'Türkiye'den çalışmaya katılan bir ekip de "Yüzyılın sonuna kadar Dünya'nın karasal iklim bölgelerinin yarısına yakını farklı bir iklim kuşağına geçme riskiyle karşı karşıya. Avrupa ve Kuzey Amerika'da da çok ciddi değişiklikler olabilir" öngörüsünde bulundu.Ekibin değerlendirmesine göre, Avrupa'daki kara alanlarının yüzde 65 ila 91'inin iklim türünün değişeceği tahmin ediliyor. Bu oran Kuzey Amerika'da yüzde 51 ila 66 arasındayken, Dünya genelinde ise yüzde 38 ila 48 arasında. Araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması beklenen ve Dünya üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacağı düşünülen iklim değişiklikleri çok büyük küresel kara ısınmalarına yol açacak. Belki de şaşırtıcı bir şekilde, ılıman iklim kuşağı günümüzün soğuk iklim bölgelerine doğru genişledikçe Avrupa'nın daha soğuk bir kıta haline gelmesi bekleniyor. Araştırmacılar değişim oranının 21. yüzyıl boyunca hızlanacağını, bunun da savunmasız türlerin değişikliklere uyum sağlamak için çok az zamana sahip olduğunu gösterdiğini söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230329/leylek-gocu-erken-basladi-kuresel-isinma-nedeniyle-geldiler-havalar-sogursa-zarar-gorurler-1068909949.html

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