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Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler'
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler'
Küresel ısınma nedeniyle sıcak geçen günlere aldanan leylekler, bu sene Trakya'daki yuvalarına erken geldi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
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leylek göçü, fotoğraf, фото, küresel ısınma, trakya
leylek göçü, fotoğraf, фото, küresel ısınma, trakya

Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler'

15:41 29.03.2023 (güncellendi: 15:47 29.03.2023)
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Küresel ısınma nedeniyle sıcak geçen günlere aldanan leylekler, bu sene Trakya'daki yuvalarına erken geldi.
© AASonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Edirne'de elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına dönüyor. Bu sene kış aylarının daha ılık geçmesi nedeniyle leylekler normalden 15 gün önce geldi.
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler' - Sputnik Türkiye
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© AA
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Edirne'de elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına dönüyor. Bu sene kış aylarının daha ılık geçmesi nedeniyle leylekler normalden 15 gün önce geldi.
© AATrakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Dr. öğretim üyesi Mustafa Kaya, bahar aylarında gelen leyleklerin ekim ayına kadar Türkiye'de kaldıklarını söyledi.
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Dr. öğretim üyesi Mustafa Kaya, bahar aylarında gelen leyleklerin ekim ayına kadar Türkiye'de kaldıklarını söyledi.
© AAKara ve beyaz olmak üzere iki çeşit leylek türü olduğunu anlatan Kaya, az sayıda görünen kara leyleklerin, koruma altında bulunan türler arasında yer aldığını kaydetti. Kaya, son zamanlarda Türkiye'ye gelen leyleklerin küresel ısınmanın etkisiyle göç etmediklerini dile getirdi.
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kara ve beyaz olmak üzere iki çeşit leylek türü olduğunu anlatan Kaya, az sayıda görünen kara leyleklerin, koruma altında bulunan türler arasında yer aldığını kaydetti. Kaya, son zamanlarda Türkiye'ye gelen leyleklerin küresel ısınmanın etkisiyle göç etmediklerini dile getirdi.
© AAHavaların sıcak olması nedeniyle bu sene leyleklerin erken geldiğini anlatan Kaya, "Bu sene biraz erken geldiler. Küresel ısınmadan kaynaklanıyor, kış ayları ılık geçti. Leylekler de sıcak havaya bakıp göçe başladı. İnşallah havalar birden soğumaz, yoksa gelen leylekler zarar görecektir" diye konuştu.
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Havaların sıcak olması nedeniyle bu sene leyleklerin erken geldiğini anlatan Kaya, "Bu sene biraz erken geldiler. Küresel ısınmadan kaynaklanıyor, kış ayları ılık geçti. Leylekler de sıcak havaya bakıp göçe başladı. İnşallah havalar birden soğumaz, yoksa gelen leylekler zarar görecektir" diye konuştu.
© AAKışların ılık geçmesi ve mevsimsel sıcaklıkların artması nedeniyle bazı leyleklerin Türkiye'de kaldığını belirten Kaya, şu değerlendirmede bulundu: "Birçok bölgemizde buna şahit olduk. Hatta insanlar tarafından beslenen leylekler de görüyoruz. Küresel ısınma böyle devam ederse ülkemizde kalan leylek sayılarının çoğaldığını göreceğiz. Daha sonraki yıllarda olası çetin bir kış durumunda ise hepsinin ölme ihtimali çok yüksek." Mustafa Kaya, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan anormalliklerin tüm canlı türlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.
Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kışların ılık geçmesi ve mevsimsel sıcaklıkların artması nedeniyle bazı leyleklerin Türkiye'de kaldığını belirten Kaya, şu değerlendirmede bulundu: "Birçok bölgemizde buna şahit olduk. Hatta insanlar tarafından beslenen leylekler de görüyoruz. Küresel ısınma böyle devam ederse ülkemizde kalan leylek sayılarının çoğaldığını göreceğiz. Daha sonraki yıllarda olası çetin bir kış durumunda ise hepsinin ölme ihtimali çok yüksek." Mustafa Kaya, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan anormalliklerin tüm canlı türlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.
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