Leylek göçü erken başladı: 'Küresel ısınma nedeniyle geldiler, havalar soğursa zarar görürler'

© AA Kışların ılık geçmesi ve mevsimsel sıcaklıkların artması nedeniyle bazı leyleklerin Türkiye'de kaldığını belirten Kaya, şu değerlendirmede bulundu: "Birçok bölgemizde buna şahit olduk. Hatta insanlar tarafından beslenen leylekler de görüyoruz. Küresel ısınma böyle devam ederse ülkemizde kalan leylek sayılarının çoğaldığını göreceğiz. Daha sonraki yıllarda olası çetin bir kış durumunda ise hepsinin ölme ihtimali çok yüksek." Mustafa Kaya, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan anormalliklerin tüm canlı türlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.