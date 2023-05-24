https://sputniknews.com.tr/20230524/deniz-kuvvetleri-komutanliginda-feto-operasyonu-30-zanli-yakalandi--1071488331.html

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 30 zanlı yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 30 zanlı yakalandı

FETÖ'nün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapının içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere yönelik... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T09:55+0300

2023-05-24T09:55+0300

2023-05-24T09:55+0300

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deniz kuvvetleri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapını içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230523/hablemitoglu-suikasti-davasi-saniklarinin-tahliyelerine-itiraza-ret-1071474629.html

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fetö, fetö/pdy, operasyon, deniz kuvvetleri