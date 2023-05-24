https://sputniknews.com.tr/20230524/deniz-kuvvetleri-komutanliginda-feto-operasyonu-30-zanli-yakalandi--1071488331.html
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 30 zanlı yakalandı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 30 zanlı yakalandı
FETÖ'nün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapının içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere yönelik... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T09:55+0300
2023-05-24T09:55+0300
2023-05-24T09:55+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
operasyon
deniz kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060376985_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f47d9633619851164889fdc2296ddd08.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapını içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/hablemitoglu-suikasti-davasi-saniklarinin-tahliyelerine-itiraza-ret-1071474629.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060376985_137:0:785:486_1920x0_80_0_0_73f546831998f268ad8672d16d14d8b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, fetö/pdy, operasyon, deniz kuvvetleri
fetö, fetö/pdy, operasyon, deniz kuvvetleri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 30 zanlı yakalandı
Abone ol
FETÖ'nün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapının içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün 'ümit yapılanması' olarak bilinen yapını içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.