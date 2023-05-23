https://sputniknews.com.tr/20230523/hablemitoglu-suikasti-davasi-saniklarinin-tahliyelerine-itiraza-ret-1071474629.html

Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraza ret

Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraza ret

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T21:38+0300

2023-05-23T21:38+0300

2023-05-23T21:38+0300

türkiye

fetö

savcılık

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Savcılığın, sanıkların yeniden tutuklanmalarına yönelik itirazının Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya, üst mahkemeye gönderildi.İncelemesini tamamlayan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliye edilmesini yerinde buldu, savcılığın sanıkların yeniden tutuklanmaları talebini reddetti.Tutukluluğun ön koşulunun kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması olduğuna işaret edilen kararda şu tespitlere yer verildi:Mevcut durum itibariyle tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı ve hak mahrumiyetlerine neden olabileceği hususları gerekçe gösterilerek sanıklar Mumcuoğlu, Göktaş, Altaylı, Emek, Köstem ve Bozkır hakkında verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı anlaşıldığından cumhuriyet savcısının itirazının reddine karar verilmiştir."FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.Davada sanıklardan Fethullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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