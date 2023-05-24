Boluspor Başkanı Abak'tan Tanju Özcan'a: Bizi ateşe attın, 'Yansınlar' dedin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin 4 milyonu ikinci turda gidecek
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230524/boluspor-baskani-abaktan-tanju-ozcana-bizi-atese-attin-yansinlar-dedin-1071504894.html
Boluspor Başkanı Abak'tan Tanju Özcan'a: Bizi ateşe attın, 'Yansınlar' dedin
Boluspor Başkanı Abak'tan Tanju Özcan'a: Bizi ateşe attın, 'Yansınlar' dedin
Tanju Özcan’ın yardım sözü verdiğini ancak bu sözleri yerine getirmediğini ifade eden Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:02+0300
2023-05-24T14:11+0300
spor
tanju özcan
boluspor
tepki
bolu belediyesi
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071504571_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65b7c67b8c9d84220205a14943839017.jpg
Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Abak, toplantıda kulübün mali tablosunu açıkladı. Abak, 2022-2023 sezonunda, kendi cebinden sadece 50 milyon TL para verdiğini dile getirdi. Yöneticilerle birlikte her borcu sorunsuz bir şekilde ödediklerini ifade eden Başkan Abak, başkan olmadan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kongrede yardım sözü verdiğini hatırlattı.‘En başta sözüne sadık olması gerekir’Savaş Abak, yöneticiler olarak sezon boyunca her bedeli sorunsuz ödediklerini aktardı:‘Bizi yalnız bıraktın’Boluspor Başkanı Savaş Abak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230517/ozcan-ben-bu-davutoglunu-kutluyorum-hic-oy-almadan-10-milletvekili-kazandi-helal-olsun-1071215017.html
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071504571_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_53db3ac1efa73d6c569056f18b9388aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tanju özcan, boluspor, tepki, bolu belediyesi, yardım
tanju özcan, boluspor, tepki, bolu belediyesi, yardım

Boluspor Başkanı Abak'tan Tanju Özcan'a: Bizi ateşe attın, 'Yansınlar' dedin

14:02 24.05.2023 (güncellendi: 14:11 24.05.2023)
© İHABoluspor Başkanı Savaş Abak
Boluspor Başkanı Savaş Abak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Tanju Özcan’ın yardım sözü verdiğini ancak bu sözleri yerine getirmediğini ifade eden Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bizi yalnız bıraktın. Sıkıntı yok. Gemi limanda biz şu ana kadar yaptığımız işi yarı yolda bırakmadık. Ateşe attın, 'Yansınlar' dedin" ifadelerini kullandı.
Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Abak, toplantıda kulübün mali tablosunu açıkladı. Abak, 2022-2023 sezonunda, kendi cebinden sadece 50 milyon TL para verdiğini dile getirdi. Yöneticilerle birlikte her borcu sorunsuz bir şekilde ödediklerini ifade eden Başkan Abak, başkan olmadan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kongrede yardım sözü verdiğini hatırlattı.

‘En başta sözüne sadık olması gerekir’

Savaş Abak, yöneticiler olarak sezon boyunca her bedeli sorunsuz ödediklerini aktardı:
"Bir insan belediye başkanından ne ister kendi şehri için. Önce güvenilir olmasını ister. Sonra çalışkan olmasını ister. Ben yüksek inşaat mühendisiyim. Vatandaşa hizmet götürmesini ister. Bolu halkının huzur, sağlık ve esenlik için gereken önlemleri alması gerekir. En başta sözüne sadık olması gerekir. Biz bedel ödeyelim hiç sıkıntı yok. Ben her sene cebimden 5-10 milyon vereyim. Hiç sıkıntı yok. Yönetici arkadaşlar da 300 veya 500 versin. Tekrar söylüyorum. Biz o kadar Ankara’daki, İstanbul’daki gibi büyük iş adamı değiliz. Buradaki başkanlar her sene cebinden 50 milyon veremez."

‘Bizi yalnız bıraktın’

Boluspor Başkanı Savaş Abak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben buradan Sayın Tanju Özcan’a söylüyorum, oyun oynayacak yaşı geçtim. Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bizi ateşe attın. Yalnız bıraktın. Sıkıntı yok. Gemi limanda biz şu ana kadar yaptığımız işi yarı yolda bırakmadık. Mahcup da olmayız. Az öncede dediğim gibi emanetçiyiz. Ateşe attın 'Yansınlar' dedin. Hiçbir belediye başkanı, spor kulübüne yardım etmek zorunda değil. Boluspor’un başkanı benim. 'Bak kardeşim başının çarene' ama orda kongrede yüzlerce kişinin önünde söz verdi. Gidiyorum boynum kıldan ince, eyvallah. Bana sözün var. Futbol şube ne diyecek futbolculara, boynum kıldan ince mi diyecek? Hadi biz Boluspor’u o pozisyona sokmayız ama şunu da bilin bu kulübe bir kuruş yardım etmedi."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Özcan: Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun
17 Mayıs, 13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала