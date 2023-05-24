Boluspor Başkanı Abak'tan Tanju Özcan'a: Bizi ateşe attın, 'Yansınlar' dedin

"Ben buradan Sayın Tanju Özcan’a söylüyorum, oyun oynayacak yaşı geçtim. Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bizi ateşe attın. Yalnız bıraktın. Sıkıntı yok. Gemi limanda biz şu ana kadar yaptığımız işi yarı yolda bırakmadık. Mahcup da olmayız. Az öncede dediğim gibi emanetçiyiz. Ateşe attın 'Yansınlar' dedin. Hiçbir belediye başkanı, spor kulübüne yardım etmek zorunda değil. Boluspor’un başkanı benim. 'Bak kardeşim başının çarene' ama orda kongrede yüzlerce kişinin önünde söz verdi. Gidiyorum boynum kıldan ince, eyvallah. Bana sözün var. Futbol şube ne diyecek futbolculara, boynum kıldan ince mi diyecek? Hadi biz Boluspor’u o pozisyona sokmayız ama şunu da bilin bu kulübe bir kuruş yardım etmedi."