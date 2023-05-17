https://sputniknews.com.tr/20230517/ozcan-ben-bu-davutoglunu-kutluyorum-hic-oy-almadan-10-milletvekili-kazandi-helal-olsun-1071215017.html
Özcan: Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun
Özcan: Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Davutoğlu'nu "hiç oy almamakla' eleştirdi ve "Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı" ifadelerini kullandı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:50+0300
2023-05-17T13:50+0300
2023-05-17T13:51+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet davutoğlu
millet ittifakı
gelecek partisi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu sosyal medya hesabı üzerinden 'kutluyorum' mesajı ile eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-size-yalvariyorum-1071170593.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet davutoğlu, millet ittifakı, gelecek partisi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet davutoğlu, millet ittifakı, gelecek partisi
Özcan: Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum, hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun
13:50 17.05.2023 (güncellendi: 13:51 17.05.2023) Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Davutoğlu'nu "hiç oy almamakla' eleştirdi ve "Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu sosyal medya hesabı üzerinden 'kutluyorum' mesajı ile eleştirdi.
"Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı. CHP’den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa’yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye’ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış."