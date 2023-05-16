Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Size yalvarıyorum'

"Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. LÜTFENNN"