https://sputniknews.com.tr/20230516/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-size-yalvariyorum-1071170593.html
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Size yalvarıyorum'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Size yalvarıyorum'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:10+0300
2023-05-16T14:10+0300
2023-05-16T14:10+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
tanju özcan
kemal kılıçdaroğlu
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. "Sayın Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum!!!" diyen Özcan, şöyle devam etti:Tanju Özcan, bu mesajının ardından kendisine bir takipçisinin Kılıçdaroğlu'nu araması yönündeki çağrısına ise, "Açmıyor ki" yanıtını verdi.
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türkiye, tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Size yalvarıyorum'
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. "Sayın Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum!!!" diyen Özcan, şöyle devam etti:
"Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. LÜTFENNN"
Tanju Özcan, bu mesajının ardından kendisine bir takipçisinin Kılıçdaroğlu'nu araması yönündeki çağrısına ise, "Açmıyor ki" yanıtını verdi.