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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/dp-genel-baskani-uysal-millet-ittifaki-olarak-surec-icinde-daha-fazlasini-alabilecegimizi-goruyoruz-1071164839.html
DP Genel Başkanı Uysal: Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz
DP Genel Başkanı Uysal: Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Netice itibarıyla vatandaş tekrar sıfırdan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:47+0300
2023-05-16T12:47+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
gültekin uysal
recep tayyip erdoğan
seçim
demokrat parti (dp)
cumhurbaşkanlığı
millet ittifakı
cumhur ittifakı
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Türkiye, 14 Mayıs’ta, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimler sonucunda Meclis’te dağılım belli olurken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.Millet İttifakı'ndaki altı partiden biri olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi. Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ‘çok net bir şekilde’ ikinci tura kaldığını ifade ederek şunları söyledi:Uysal, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aradaki farkı kapatıp kapatamayacağına dair soruya ise “Netice itibarıyla vatandaş tekrar sıfırdan başlıyormuşçasına oy verecek. O açıdan fark büyük bir fark değil. Netice itibarıyla bu seçmen kitlesinden Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz. Aslolan Türkiye kategorik olarak bir karar verecek" dedi. Uysal "Bu Tayyip Erdoğan için bir referandumdu ve Tayyip Erdoğan buradan geçemedi” yorumu yaptı. Uysal, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin masaya davet edilmesini konusunda ise Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapmasının daha uygun olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-genc-arkadaslarimin-mesajini-aldim-1071160224.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, recep tayyip erdoğan, seçim, demokrat parti (dp), cumhurbaşkanlığı, millet ittifakı, cumhur ittifakı
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, recep tayyip erdoğan, seçim, demokrat parti (dp), cumhurbaşkanlığı, millet ittifakı, cumhur ittifakı

DP Genel Başkanı Uysal: Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz

12:47 16.05.2023
© AADemokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı. ( Canan Tükelay - Anadolu Ajansı )
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı. ( Canan Tükelay - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Netice itibarıyla vatandaş tekrar sıfırdan başlıyormuşçasına oy verecek. O açıdan fark büyük bir fark değil. Netice itibarıyla bu seçmen kitlesinden Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz" dedi.
Türkiye, 14 Mayıs’ta, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimler sonucunda Meclis’te dağılım belli olurken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.
28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Millet İttifakı'ndaki altı partiden biri olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi. Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ‘çok net bir şekilde’ ikinci tura kaldığını ifade ederek şunları söyledi:
“Bir parti ile rekabet etmedik bir devlet mekanizması ile rekabet edildi. Tüm gücümüzle milletimizin onay vermediği Tayyip Erdoğan’a karşı bu seçimi kazanabileceğimizi görüyoruz. Muhalefetin çoğunluğu iktidarın çoğunluğundan çok daha fazla. Aslolan bütün bunları konsolide etmektir. Millet ittifakı da tüm parti ve unsurları ile beraber bu bilinçle hareket edecek ve sahada olacaktır.”
Uysal, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aradaki farkı kapatıp kapatamayacağına dair soruya ise “Netice itibarıyla vatandaş tekrar sıfırdan başlıyormuşçasına oy verecek. O açıdan fark büyük bir fark değil. Netice itibarıyla bu seçmen kitlesinden Millet ittifakı olarak süreç içinde daha fazlasını alabileceğimizi görüyoruz. Aslolan Türkiye kategorik olarak bir karar verecek" dedi.
Uysal "Bu Tayyip Erdoğan için bir referandumdu ve Tayyip Erdoğan buradan geçemedi” yorumu yaptı.
Uysal, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin masaya davet edilmesini konusunda ise Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapmasının daha uygun olduğunu ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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