https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-genc-arkadaslarimin-mesajini-aldim-1071160224.html

Kılıçdaroğlu: Genç arkadaşlarımın mesajını aldım

Kılıçdaroğlu: Genç arkadaşlarımın mesajını aldım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:36+0300

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2023-05-16T12:03+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

genç

sosyal medya

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Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sandıktan değişim mesajının çıktığını ifade ederek, "Sevgili Gençler, İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim" dedi. Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu "Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık… En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/saygi-ozturk-bakanlik-sozu-verilenler-kazanilmamasi-halinde-belediye-baskani-adayi-yapilacak-1071154981.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genç, sosyal medya