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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/saygi-ozturk-bakanlik-sozu-verilenler-kazanilmamasi-halinde-belediye-baskani-adayi-yapilacak-1071154981.html
Saygı Öztürk: Bakanlık sözü verilenler, kazanılmaması halinde belediye başkanı adayı yapılacak
Saygı Öztürk: Bakanlık sözü verilenler, kazanılmaması halinde belediye başkanı adayı yapılacak
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin bakanlık sözü verilenlerden bazılarını seçimin kazanılmaması durumunda 2024’te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T09:53+0300
2023-05-16T09:53+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bakanlık
belediye başkanı
ikinci tur
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14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini bugünkü yazısında değerlendiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin İYİ Parti’de bakanlık sözü verildiği için milletvekili adayı gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili hazırladığı planı anlattı. Öztürk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmemesi durumunda bakanlık sözü verilenlerin bazıları 2024’te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterileceğini öne sürdü.Öztürk’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230516/abdulkadir-selvi-ikinci-tur-ne-olur-bakanlar-ne-yapacak-1071154837.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bakanlık, belediye başkanı, ikinci tur
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bakanlık, belediye başkanı, ikinci tur

Saygı Öztürk: Bakanlık sözü verilenler, kazanılmaması halinde belediye başkanı adayı yapılacak

09:53 16.05.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin bakanlık sözü verilenlerden bazılarını seçimin kazanılmaması durumunda 2024’te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterileceğini öne sürdü.
14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini bugünkü yazısında değerlendiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin İYİ Parti’de bakanlık sözü verildiği için milletvekili adayı gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili hazırladığı planı anlattı.
Öztürk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmemesi durumunda bakanlık sözü verilenlerin bazıları 2024’te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterileceğini öne sürdü.
Öztürk’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

“CHP'de, İYİ Parti'de milletvekili adayı olmayanların bazılarına, iktidara gelmeleri halinde bakanlık sözü verilmişti. Onlara, seçmenleri şimdiden “Sayın bakanım” diyordu. Gerçekten bazılarına bakanlık yakışırdı. Onlar için bakanlık umudu henüz bitmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlıkları yine gündeme gelecek. Peki kazanamaması halinde ne olacak? Mart 2024 te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde bazıları belediyle başkan adayı yapılacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım.”

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