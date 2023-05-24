https://sputniknews.com.tr/20230524/aym-karari-resmi-gazetede-koronavirus-salgini-doneminde-kesilen-cezalar-iade-edilecek-1071487299.html
AYM kararı Resmi Gazete'de: Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezalar iade edilecek
AYM kararı Resmi Gazete'de: Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezalar iade edilecek
Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karar bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, idari... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T08:44+0300
2023-05-24T08:44+0300
2023-05-24T08:44+0300
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koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
ceza
resmî gazete
anayasa mahkemesi (aym)
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Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.Anayasa Mahkemesi kararına göre, salgın döneminde ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oy çokluğuyla karar verildi" denildi.Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/torba-kanun-teklifinde-degisiklik-salgin-doneminde-maske-takmayanlara-verilen-cezalar-silinecek-1062036017.html
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türkiye, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , ceza, resmî gazete, anayasa mahkemesi (aym)
türkiye, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , ceza, resmî gazete, anayasa mahkemesi (aym)
AYM kararı Resmi Gazete'de: Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezalar iade edilecek
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Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karar bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, idari para cezalarını ödeyenler geri talep edebilecek.
Koronavirüs salgını döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi kararına göre, salgın döneminde ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.
Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oy çokluğuyla karar verildi" denildi.
Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.
Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.