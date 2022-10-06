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https://sputniknews.com.tr/20221006/torba-kanun-teklifinde-degisiklik-salgin-doneminde-maske-takmayanlara-verilen-cezalar-silinecek-1062036017.html
Torba kanun teklifinde değişiklik: Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek
Torba kanun teklifinde değişiklik: Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek
Meclis'e yarın gelecek olan 52 maddelik torba kanun teklifi hazırlandı. Teklife son anda eklenen maddeyle, salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:16+0300
2022-10-06T19:16+0300
maske
torba kanun
meclis
türkiye
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Torba kanun teklifi yarın TBMM'ye gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif ikiye bölündü. NTV'nin haberine göre 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda bazı maddeler eklendi.Eklenen maddelerden birine göre koronavirüs salgınında maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.
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maske, torba kanun, meclis
maske, torba kanun, meclis

Torba kanun teklifinde değişiklik: Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek

19:16 06.10.2022
© DHAKovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© DHA
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Meclis'e yarın gelecek olan 52 maddelik torba kanun teklifi hazırlandı. Teklife son anda eklenen maddeyle, salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silineceği belirtildi.
Torba kanun teklifi yarın TBMM'ye gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif ikiye bölündü. NTV'nin haberine göre 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda bazı maddeler eklendi.
Eklenen maddelerden birine göre koronavirüs salgınında maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.
Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.
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