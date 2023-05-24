https://sputniknews.com.tr/20230524/avusturyada-hitlerin-dogdugu-evde-polislere-insan-haklari-egitimi-verilecek-1071484944.html

Avusturya’da Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek

Avusturya’da Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek

Avusturya’nın Braunau am Inn kasabasında bulunan Hitler’in doğduğu ev, 2019’da alınan karar doğrultusunda polis merkezine dönüştürüldükten sonra burada emniyet... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T03:14+0300

2023-05-24T03:14+0300

2023-05-24T03:14+0300

dünya

avusturya

adolf hitler

polis

eğitim

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'Hitler’in evi' ya da Nazi liderinin doğduğu ev olarak bilinen binanın Nazi sempatizanlarının uğrak noktası olmasını önlemek ve yeniden kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonun üyesi tarihçi Oliver Rathkolb, basına açıklamalarda bulundu.Rathkolb, Hitler’in doğduğu evin akıbetine ilişkin yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın yüzde 53’nün Nazi dünya görüşü karşıtı bir kuruma çevrilmesi, yüzde 23’nün ise tamamen yıkılması yönünde görüş bildirdiğini, hukuki düzenlemelerden ötürü binanın yıkılamayacağını söyledi.2026’da polis merkezi olarak kullanılacak binanın iki yönlü hizmet vereceğini kaydeden Rathkolb, "Yukarı Avusturya eyaletindeki polisler gelecekte burada insan hakları alanında eğitim alacak. Aynı zamanda ülkedeki bütün emniyet güçlerine yönelik eğitim merkezi olarak ta hizmete açık tutulacak" dedi.Polis merkezine dönüştürme kararıNazi lideri Adolf Hitler’in 1889’da Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn kasabasında dünyaya geldiği ev ülkede ciddi tartışmalara yol açmıştı.Hitler’in doğduğu evin Kasım 2019’da polis karakolu olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.Dönemin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Haziran 2020’de Hitler’in doğduğu evde yapılacak polis merkezine ilişkin projeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230516/avusturyada-trende-hitlerin-konusmalari-yayinlandi-1071165213.html

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